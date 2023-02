Stef Kamil Carlens & The Gates of Eden

“Play Dylan”

Reprendre Dylan, c’est escalader l’Everest. Après des prémices OK, il faut arriver à l’intensité du sommet enneigé. Fan absolu du misanthrope, SKC a d’abord boutiqué le répertoire dylanesque en live, à la tête de six musiciens. L’Anversois choisit moins les classiques que des titres discrets. Par exemple, le merveilleux Not Dark Yet ou le chaloupé I and I. S’y combinent chant nasillard référentiel, sonorités futées passant par la flûte ou le mellotron, guitares acides et voix charnelles, rappelant le moment où, il y a un peu plus de 40 ans, Dylan, born again christian, vivait l’une de ses multiples transformations méta-spirituelles. Un essai de SKC haut de gamme, dont la version vinyle est le must.