Starmania, Kunstenfestivaldesarts, concerts, expos: nos cinq bons plans du week-end

La nouvelle version de Starmania, le lancement du Kunstenfestivaldesarts, des concerts, des expos… Focus vous mitonne le programme culturel du week-end.

Starmania, la nouvelle version

Du 12 au 14 mai à Forest National



Alors qu’elle vient tout juste d’être récompensée aux Molières, la nouvelle version du fameux opéra-rock de Michel Berger et Luc Plamondon Starmania débarque pour trois soirs à Forest National, du 12 au 14 mai prochains. Sous les tubes, la dystopie n’a pas pris une ride…

Kunstenfestivaldesart, le monde sur scène

Jusqu’au 03/06 à Bruxelles.

Fortress of Smiles de Kurô Tanino © Takashi Horikawa

Qu’elle soit maternelle, apprise, oubliée ou réinventée, la langue est un espace d’imaginaire et de création. C’est dans “l’interstice de la langue”, cette distance qu’elle nous permet de maintenir avec la réalité, que compte s’introduire le KFDA. Sur presque quatre semaines, le festival international des arts de la scène entend bien mettre tous les idiomes à l’honneur à travers plus d’une trentaine de propositions théâtrales, chorégraphiques et performatives. En ouverture au Théâtre National avec Angela (A Strange Loop), la metteuse en scène allemande Susanne Kennedy s’associe au plasticien Markus Selg pour reconstituer visuellement la vie d’une femme, “entre lip-sync et réalité virtuelle”. La Belge Sarah Vanhee, rend hommage à ses grands-mères et à nos racines dans Mémé. D’origine sri-lankaise, ayant grandi à Sydney et en Belgique depuis sept ans, Ahilan Ratnamohan s’étonne dans Une traduction infidèle n’avoir connaissance de la Wallonie qu’à travers une perspective flamande. Le programme théâtral compte également les créations d’Amir Reza Koohestani, Kurô Tanino, Léa Drouet, parmi d’autres. Les amateurs de danse sont aussi gâtés par la présence de Lara Barsacq, Claire Cunningham, Radouan Mriziga, Trajal Harrell, Faustin Linyekula ou encore l’association d’Anne Teresa De Keersmaeker avec la chanteuse Meskerem Mees, Jean-Marie “TC Matic” Aerts et le danseur Carlos Garbin pour un spectacle inédit.

Rock System Festival

Le 13 mai à Louvain-la-Neuve.



À Louvain-la-Neuve, la Ferme du Biéreau accueille le Rock System Festival. L’air de rien, l’événement fête déjà sa dixième édition. L’occasion d’une affiche “golden”, qui déroule le tapis rouge pour les talents locaux. Soit une dizaine de noms, dont par exemple la chanteuse folk Benni, le vrai faux rappeur Jakbrol, les jazzeux électro dansant de Tukan ou encore le groupe Glauque, dont le retour a été annoncé avec le nouveau single Noir.

Hans-Peter Feldmann – 100 Jahre

Jusqu’au 02/07 à la Fondation A à Forest.

© Be Culture

Entre 1994 et 1997, Hans-Peter Feldmann a réalisé la série 100 Jahre, dont le principe est d’aligner les portraits d’anonymes représentant chacun une année, d’un bébé de huit semaines au centenaire. Le photographe allemand a classé chronologiquement ces clichés en noir et blanc pris dans des décors du quotidien pour composer une frise de la vie humaine qu’abrite en ce moment la Fondation A.

Quintanilhisme: chroniques visuelles du Brésil

Jusqu’au 27/08 au CBBD, Bruxelles.

© Marcello Quintanilha © marcello quintanilha

Dans ses albums, Marcello Quintanilha rend compte d’un Brésil foisonnant. Ses planches richement détaillées et colorées témoignent de la multiculturalité d’un pays grouillant de vie et n’éludent en rien les disparités sociales qui le traversent. L’exposition du CBBD revient sur le travail d’un “chroniqueur visuel” de l’époque qui touche le monde entier par son dessin et ses histoires.