Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition ***1/2

Trop de Star Wars étouffe-t-il son lore? De Star Wars Pinball VR à Battlefront-Rogue One: X-Wing en passant par Vader Immortal, la réalité virtuelle soulève cette question en allongeant la liste des jeux dérivés de son univers. Nettement plus beau que sa version de 2020 sur Meta Quest 2, Tales from the Galaxy’s Edge garde en tout cas sa légitimité sur PSVR2. Sa palette de couleurs et ses effets de lumière nettement améliorés se doublent d’une prise en main jubilatoire des pétoires. Le retour de force adaptatif des gâchettes des Sense donne ainsi le change lorsqu’on tire avec des lance-roquettes et autres blasters. Glissant le joueur dans la peau d’un réparateur de droïdes involontairement impliqué dans une histoire de pirates, Tales from the Galaxy’s Edge insiste hélas un peu trop sur la VR. Devoir constamment regarder son torse pour jongler entre accessoires et armes à feu n’est pas agréable. Pas plus que s’accroupir physiquement dans son salon pour éviter les tirs adverses. Soldats de l’Empire, insectes bizarres, AT-ST… Malgré des adversaires prévisibles à l’IA et des phases de puzzle game entendues, les fans de la saga ne devraient pas bouder leur plaisir. Mais les autres passeront poliment leur chemin.

édité et développé par ILMxLAB, âge: 12+, disponible sur PlayStation 5 et VR2.