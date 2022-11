“Endure”

“Violence in its complexity is the only tool against indignity.” Cet élan de poésie et de pensée révolutionnaire extrait du furieux morceau Concerning Peace (un croisement entre Prodigy et les Liars au féminin pour le coup) résume plutôt bien Special Interest, son esprit et sa musique. No wave, indus, punk, funk… Groupe queer de Louisiane emmené par une artiste pluridisciplinaire afro- américaine survoltée (Alli Logout), Special Interest est un projet engagé et jusqu’au-boutiste. Enregistré au cœur de La Nouvelle-Orléans, en les murs du studio HighTower avec James Whitten (Thou, Eyehategod…), mixé par Collin Dupuis (Yves Tumor, Angel Olsen, Lana Del Rey…) à Detroit et masterisé par Matt Colton (Wet Leg, Nick Cave…) à Londres au Metropolis, Endure, son troisième album, son premier pour Rough Trade, est un disque chaotique et par moments cacophonique mais pas pour autant indigeste. Chamboulés par la morosité pandémique et les soulèvements antiracistes de l’été 2020, les Américains ont remis leurs certitudes en question. Logout a calmé un peu son chant et Ruth Mascelli (synthés, boîtes à rythmes) s’est immergée dans la techno et la house music du début des années 90… Quelque part entre Le Tigre et les B-52’s, Special Interest signe un disque dansant et politique. À l’image de (Herman’s) House, l’histoire d’Herman Wallace, un Afro-Américain, ancien Black Panther, qui a été condamné à la prison à vie et a purgé 40 ans d’isolement pour le prétendu meurtre d’un gardien. Wallace est décédé des suites d’un cancer quelques jours seulement après l’annulation de sa condamnation par un juge et sa libération. Onze chansons à la colère contestataire et à l’énergie dangereusement remuante.