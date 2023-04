Avec Soulèvements, le Théâtre de la Communauté nous invite à une séance à la fois théâtrale et plastique. Une œuvre d’art contemporaine, immersive, et un comédien pour nous guider au cœur de la création de cette installation. Son rôle: nous questionner sur les liens qui unissent idée et forme, sur ce qui porte nos imaginaires. Un aller-retour du concret à la métaphore à opérer au cœur de l’église Saint-Pholien à Liège.

À l’église Saint-Pholien, Liège. www.theatredelacommunaute.be/soulevements