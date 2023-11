Sorties culturelles: que faire ce week-end et la semaine prochaine?

Cinéma, musique, expos, festivals… Voici huit idées de sorties culturelles pour les jours à venir.

Le temps n’est pas au beau fixe. Ça ne nous empêche pas de sortir pour autant. La rédaction de Focus Vif vous a sélectionné quelques bonnes idées de sorties culturelles pour le week-end et la semaine à venir.

Cinemamed

Du 1er au 8 décembre. Dans différents lieux à Bruxelles.

Lancé en 1989, le Festival du cinéma méditerranéen (Cinemamed) s’est assuré une place de choix dans le paysage cinématographique bruxellois. Quelque 70 films, issus d’une vingtaine de pays, composent la programmation d’une 23e édition ayant adopté les “portraits de famille” comme fil rouge, et se voulant “un cri du cœur qui cherche à réveiller notre humanité”. Une volonté que traduit Io Capitano, de Matteo Garrone, le film d’ouverture, qui retrace l’odyssée de deux jeunes migrants sénégalais partis à la poursuite de leurs rêves d’ailleurs. Et déclinée ensuite au gré d’une sélection combinant courts et longs, fictions et documentaires, compétitions et panorama. Avec diverses avant-premières attendues -le magnifique La Chimera d’Alice Rohrwacher, Bâtiment 5 de Ladj Ly, Amal de Jawad Rhalib… Et la promesse de nombreuses découvertes, de Sirocco et le royaume des courants d’air, film d’animation de Benoît Chieux, à Backstage d’Afef Ben Mahmoud et Khalil Benkirane, chorégraphié par Sidi Larbi Cherkaoui, en passant par Notre monde, le deuxième long métrage réalisé par la comédienne Luàna Bajrami, présenté dans la compétition “Rêvolution”. Appellation qui résume éloquemment la philosophie d’une manifestation qui consacrera par ailleurs son focus à l’Espagne. (J.F.PL.)

Morris – 100 ans, 100 œuvres

Du 1er décembre au 27 janvier, à la Galerie Huberty-Breyne, Ixelles.

© morris/lucky comics 2023

Ce 1er décembre marque le centenaire de la naissance de Morris. Le dessinateur de Lucky Luke, décédé en 2001, a les honneurs d’une rétrospective. En 100 planches et dessins signés de l’artiste, on pourra reparcourir l’évolution de son art, la précision de ses mises en scène comme son usage singulier de la couleur. Une belle manière de redécouvrir le “lonesome cowboy”. (N.N.)

Politik

Jusqu’au 3 décembre, à la Cité Miroir et au cinéma Sauvenière, Liège.

Vaste définition que celle du film politique. Pour la troisième fois, le festival PolitiK tentera d’y convier toutes ses variantes. De la fiction, avec notamment en ouverture le nouveau film de Ladj Ly (Les Misérables), Bâtiment 5, au documentaire, avec entre autres Élections, piège à cons? de François Gonce. Autant de propositions qui susciteront réflexions et débats, l’événement invitant réalisateurs et experts pour mettre en perspective les grands enjeux sociétaux actuels. (N.N.)

Zappa. Yes. Yes. Yes

Les 2 et 3 décembre, à Bozar, Bruxelles.

Frank Zappa © Getty

Le 4 décembre 1993, la maladie emportait Frank Zappa. Pendant deux jours, Bozar propose un programme varié autour de celui qui avait foulé la scène du Palais en 1970 avec The Mothers of Invention. Le public pourra redécouvrir cette figure majeure du rock grâce au documentaire Zappa d’Alex Winter et à travers trois concerts: le Ryelandt Trio, l’Ensemble STYX et Sinister Sister revisiteront à leur manière l’œuvre d’un musicien ayant puisé dans le jazz comme dans le classique. (N.N.)

River Jazz

Jusqu’au 9 décembre, au Marni (Ixelles), au Senghor (Etterbeek) et à la Jazz Station (Saint-Josse-ten-Noode).



Le long du Maelbeek, le River Jazz serpente entre trois salles, les styles et même les publics (plusieurs concerts pour les kids). Pour sa 9e édition, le festival a notamment invité Lorenzo Di Maio, David Linx et Grégory Privat, Steven Delannoye, Lara Rosseel ou encore la reine de l’accordéon diatonique, Anne Niepold, qui enchaînera trois concerts dans trois salles différentes, le même soir. (L.H.)

Ocean of Sound

Du 07 au 17 décembre, au Stuk, Leuven.

Le son immersif a la cote. À Louvain, le Stuk organisera ce qui est présenté comme le tout premier festival utilisant la technologie 4D. En tout, ce seront 48 enceintes acoustiques qui seront placées aux quatre coins du Studio. Avec, au programme, des sessions d’écoute mais aussi des soirées plus club. Sont notamment attendus Maria W Horn, les frères Dewaele (leur album EMS Synthi 100 pour la première fois en live), et surtout la pionnière des musiques électroniques Suzanne Ciani, 77 ans. (L.H.)

Le sport, tout un art!

Jusqu’au 21 avril, au Musée des Beaux-Arts de Charleroi.

© Fernand verhaegen/Musée des beaux-arts de Charleroi

Pour sa nouvelle exposition temporaire, le Musée des Beaux-Arts de Charleroi met en évidence des œuvres touchant au sport. Une sélection chronologique de peintures, sculptures, photos et installations signées notamment Jef Lambeaux, Marcel Mariën, Pol Bury ou encore Anto Carte constituera la première partie d’un parcours qui se prolongera par une évocation historique de diverses disciplines sportives. À vos marques! (N.N.)