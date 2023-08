Sorties ciné: une Palme d’or bien méritée et un film d’horreur australien malin

Que voir au cinéma cette semaine? Le point sur les dernières sorties.

Anatomie d’une chute

Quatrième long métrage de Justine Triet, Anatomie d’une chute est une variation brillante sur le film de procès, embarquant le spectateur pour un voyage suffocant au gré de son scénario méandreux pour ne jamais relâcher son étreinte.

Lire la critique complète ici.

La Main

Enorme succès au box-office international, ce petit film d’horreur australien, efficace et malin, situe son action à Adélaïde, ville natale des réalisateurs, les frères jumeaux Danny et Michael Philippou, connus notamment pour leur chaîne YouTube RackaRacka, spécialisée dans les vidéos mêlant humour et épouvante.