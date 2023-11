Sorties ciné: Magimel et Binoche en cuisine, Benjamin Lavernhe en Abbé Pierre et le pouvoir des images décrypté

En cette semaine riche en sorties ciné, comment faire le tri? Lisez nos critiques.

La Passion de Dodin Bouffant

Avec La Passion de Dodin Bouffant, le réalisateur de L’Odeur de la papaye verte signe une onctueuse célébration de la gastronomie et de l’amour, prix de la mise en scène à Cannes.



L’Abbé Pierre

Bernadette Chirac, Florence Arthaud…: il ne se passe plus une semaine sans qu’un nouveau biopic ne débarque sur les écrans. Celui de ce mercredi est consacré à Henri Grouès, mieux connu sous le nom d’Abbé Pierre, dont Frédéric Tellier (Goliath) retrace l’existence par le menu.



Anselm

Wim Wenders consacre un documentaire inspiré à l’artiste plasticien allemand Anselm Kiefer, dont il partage les questionnements.



It Lives Inside

Réalisateur né en Inde mais ayant grandi aux États-Unis, Bishal Dutta signe ce premier long métrage centré sur une adolescente indo-américaine tiraillée entre tradition et modernité. Un jour, à l’école, celle-ci se dispute avec son amie d’enfance, moins bien intégrée qu’elle, et le mystérieux bocal en verre que cette dernière tient jalousement se brise, libérant un redoutable esprit maléfique…



And the King Said

Avec And the King Said, What a Fantastic Machine, Axel Danielson et Maximilien Van Aertryck signent un documentaire passionnant sur la façon dont les images conditionnent notre comportement.