Nos 5 sorties ciné de la semaine: Bradley Cooper dans la peau de Leonard Bernstein, Conann la Barbare, un enfant volé par l’Eglise

Retrouvez nos critiques des sorties ciné de la semaine.

Conann

Sorcier halluciné des images et des sons, le Français Bertrand Mandico orchestre, dans Conann, une descente aux enfers surréelle et pailletée en forme de fulgurant état des lieux de la barbarie à travers les âges.

Rapito

Dans Rapito, Marco Bellocchio s’empare de l’histoire vraie d’Edgardo Mortara, jeune garçon juif enlevé de force par les autorités papales au XIXe siècle.

Maestro

Avec Maestro, Bradley Cooper confirme ses talents de réalisateur avec un biopic enlevé consacré au chef d’orchestre et compositeur Leonard Bernstein.

Migration

Talentueux coréalisateur d’Ernest et Célestine (2012) et du Grand Méchant Renard et autres contes… (2017), le Français Benjamin Renner lisse quelque peu ses spécificités d’auteur en choisissant de collaborer avec les Américains d’Illumination (Moi, moche et méchant, Tous en scène, Super Mario Bros. le film).

Le Petit Blond de la Casbah

Avec Le Petit Blond de la Casbah, le réalisateur du Coup de sirocco, du Grand Pardon et de L’Union sacrée adapte son propre récit autobiographique éponyme datant de 2003. Un cinéaste y revient avec son fils à Alger pour présenter son nouveau long métrage, retour prétexte à une évocation mélancolique de son enfance et de sa famille dans l’Algérie des années 60…