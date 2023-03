Sabi Mehboob est enfant d’immigrés pakistanais, non-binaire, millennial pince-sans-rire et d’une confondante tendresse. Sabi accumule les boulots en tentant et attendant de trouver un sens à sa vie, une place dans le brouhaha du monde. À côté de ses heures dans un bar LGBTQI+, Sabi est aussi nounou, accompagnant sur le chemin de l’école et à la sortie des cours les enfants d’un couple bourgeois, représentants typiques des workaholics du siècle. Leur rapport au travail est bien loin de celui de Sabi, interprété·e par un·e formidable Bilal Baig (qui signe le scénario). Regard soutenu, allure assumée et faussement désinvolte, Sabi a un extraordinaire sens de la répartie. Sa sagacité lui permet de naviguer dans un quotidien fait d’hésitations perpétuelles, de petits cas de forces majeures et de grandes questions. En huit épisodes d’une vingtaine de minutes, Sort of insufle une bouffée d’air frais et d’intelligence dans une actualité étouffante. Elle ne caresse pas dans le sens du poil, mais par sa dimension douce-amère, pose une regard profond, subtil et léger sur le sort de ses protagonistes, leur sentiment d’inaccomplissement, d’incomplétude, de vide, d’invisibilité. Bilal Baig impose une voix et un regard plus obliques, différents, mais sa réalisation va à l’essentiel, le tout offrant de véritables moments de comédie. En tordant le bras des conditionnements, des aliénations, des injonctions, Sort of déploie une galerie de personnages affairés à de touchantes réévaluations de trajectoires.

Série créée par Bilal Baig et Fab Filippo. Avec Bilal Baig, Gray Powell, Ellora Patnaik. 8