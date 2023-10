Sophie Vandeveugle remporte le Prix Fintro 2023 pour son premier roman

Pour son premier roman Feu le vieux monde, la Tournaisienne Sophie Vandeveugle remporte le Prix Fintro en littérature francophone. Une récompense qui distingue chaque année de jeunes artistes de moins de 32 ans.

Sophie Vandeveugle ACTIVITÉ Autrice ÂGE 25 ans PAYS Belgique ACTU Lauréate du Prix Fintro en littérature francophone pour son premier roman Feu le vieux monde (éditions Denoël)

Laissons brûler le vieux monde. Refusons d’obéir, si c’est pour sauver cette société-là qui est une guerre perpétuelle. Désertons.” Radicale, cette ultime phrase de Nino, personnage de Feu le vieux monde, résume en quelque sorte l’atmosphère du premier roman de Sophie Vandeveugle, dont la voix douce, un peu timide, au téléphone ne souffle pas a priori sur le feu de la rébellion. Ce vieux monde est celui “du capitalisme, du spécisme, du carnisme”. Elle y raconte une guerre menée par un groupe de jeunes hommes mobilisés contre les flammes qui menacent leur vallée. Ses mots nous emmènent dans une bulle hors du temps, aux portes de l’enfer -au loin les mères et les sœurs attendent des nouvelles- et pourtant tellement contemporaine. Un futur proche? “Je n’ai pas pensé ce livre comme une dystopie, mais comme un roman réaliste. J’ai essayé de m’approcher des ambiances de guerre du XXe siècle pour montrer la gravité et l’urgence d’enjeux contemporains”, nous explique la jeune Tournaisienne qui s’est intéressée à la dynamique du groupe formé de ces combattants du feu, davantage qu’aux individualités car “personne ne se bat pour la même chose”.

Précise dans ses descriptions et habile à nous faire ressentir l’attente dans ces “tranchées” d’un monde aveugle aux sévices qu’inflige l’humain à son environnement, mais où la jeunesse se mobilise, Sophie Vandeveugle avoue avoir toujours écrit et rêvé d’en faire son métier. Diplômée en lettres, aujourd’hui étudiante en journalisme, cette lectrice de Joseph Andras, Elsa Morante et John Steinbeck -auteurs d’alliages réussis entre poétique et politique- a trouvé dans l’écriture le moyen idéal pour parler de la société et “défendre” ses idées. “Je réfléchis peu en termes de forme.” Ici, un roman mais c’est une nouvelle, D’une nuit l’autre, qui lui a valu le Prix Jeune Audiberti en 2021. Ce 12 octobre, le jury du Prix Fintro, distinguant les artistes de moins de 32 ans, l’a récompensée en littérature francophone pour ce premier roman convoquant un basculement du monde. Un appel vibrant à la désobéissance et à une nouvelle harmonie entre l’homo sapiens et les autres espèces qui peuplent cette planète.

Sophie Vandeveugle partage le « podium » de ce Prix Fintro littéraire avec Alice Butterlin (Les Heures défuntes, éd. Le Gospel) et Laura Simonati (Mariedl, une histoire gigantesque, éd. Versant Sud Jeunesse).