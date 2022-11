Du 11 au 13/11

Dimanche dernier, Low annonçait la disparition de Mimi Parker, percussionniste et fondatrice du groupe américain emblématique, avec son mari Alan Sparhawk. Emportée par un cancer, elle sera évidemment dans tous les esprits lors du prochain Sonic City, festival courtraisien dont Low a confectionné une partie de l’affiche. Les deux autres curateurs étant Black Country, New Road et Gilla Band, pour une programmation de trois jours rassemblant ce que le rock indé fait actuellement de mieux: Dry Cleaning, Crack Cloud, Panda Bear & Sonic Boom, Los Bitchos…