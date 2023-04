Six chanteuses qui enflamment le dancefloor

Sous la boule à facettes, elles font danser les corps et tourner les têtes. Qui sont les disco queen du moment?

1. Jessie Ware remet le couvert disco funk

Avec What’s Your Pleasure? et That! Feels! Good!, Jessie Ware invite au plaisir puis à l’extase, avec une telle assurance que c’en est presque contagieux.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Lire aussi | Retrouvez la critique complète de nouvel album de Jessie Ware

2. Beyoncé in da house

Grande habituée du dancefloor, Queen Bey continue de l’enflammer, entre classiques qui ne bougent pas (Crazy in Love) et nouveautés inspirées des années 1990 (avec son album Renaissance).



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Lire aussi | La critique de l’album Renaissance de Beyoncé

3. Dua Lipa: eighties fever

Avec son album Future Nostalgia, Dua Lipa a rassemblé tous les ingrédients qui assurent des douleurs aux pieds en fin de soirée.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Lire aussi | La critique de Future Nostalgia, deuxième album de Dua Lipa

4. Lizzo, la positive attitude

Figure d’acceptation de soi, Lizzo inspire… jusqu’au dancefloor, où elle réveille le potentiel d’émancipation de chacun.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Lire aussi | La critique de Special de Lizzo

5. Róisín Murphy, la confirmation d’une disco queen

Jusqu’alors disco queen pour des morceaux isolés, Róisín Murphy confirme son statut avec Róisín Machine, un album qui transpire la philosophie disco.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

6. Clara Luciani, en français dans le texte

Avec Coeur, Clara Luciani continue de chanter l’amour mais y ajoute ici la festivité qui lui manquait pendant la pandémie. Un ton plus léger qui invite à se libérer.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.