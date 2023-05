Avec Sink-Along, les Bruxellois de Echt! font plus que jamais groover le jazz, le hip-hop et les musiques électroniques. Énorme…

Sur une scène jazz belge moderne et bouillonnante essentiellement flamande, Echt! a des allures d’exception. Déjà, Echt! est un groupe bruxellois composé de deux Montois, un Français de Montpellier et un Italien des Pouilles. Ses membres, ensuite, qui proposent une musique instrumentale sont des amoureux du jeu de mots. Echt! (”vrai de vrai”, en brusseleir), c’est une référence à leur manière “réelle” de transmettre le son, joué avec des instruments conventionnels par opposition à la musique d’ordinateur que la production pourrait suggérer. Puis aussi au fait qu’aucun d’entre eux n’est vraiment de la capitale de l’Europe.

Après avoir appelé son premier album Inwane (les gens du Borinage et de la cité du Doudou comprendront), Echt! a intitulé le deuxième Sink-Along. Amusant et pertinent pour un disque sans parole qui ne respire pas spécialement la joie de vivre et la bonne humeur. Echt! est sombre. Echt! est massif. Echt! est grave même parfois. Mais le quatuor est aussi d’une énergie inouïe et d’un formidable aplomb.

Jazzmen de formation, les Bruxellois d’adoption prennent depuis leurs débuts un malin plaisir à l’exploration, jouant avec le hip-hop, la bass music, la trap, pour des concerts aux allures de grands-messes underground. Sink-Along est davantage qu’un disque de confirmation. C’est un album qui pousse encore plus loin le bouchon. Le fait qu’Echt! revendique l’influence de Jonwayne, Flying Lotus, DJ Rashad, J Dilla, Ivy Lab, Tsuruda ou encore Aphex Twin tient de tout sauf du hasard.

Léviathan

Adoubés par Lefto et Gilles Peterson (pour ne citer qu’eux et leurs oreilles expertes), les quatre Bruxellois dans le vent ont beaucoup travaillé dans la recherche du son. Et ça s’entend. Lourd et groovy, Sink-Along est un monstre. Sink-Along est un léviathan, ce serpent de mer qui peut tout détruire sur son passage dans son acception biblique, devenu sous la plume de Thomas Hobbes une métaphore de l’État, gardien de la paix entre les hommes. À la fois inquiétant, chaud, organique et dansant, soucieux du détail et d’une puissance phénoménale, ce deuxième album défonce de bout en bout.

C’est un disque énorme, rebondissant, qui vous emmène dans les abîmes par ses chemins sinueux sans jamais vous lâcher la grappe. Dernier morceau du disque, Dawn in Duden en est la preuve. Il y a de la lumière là-haut à la surface. Mais on n’a pas envie de sortir de l’eau tout de suite. On préfère continuer à danser avec Echt! dans l’immensité des profondeurs.

© National