Réalisateur du sympathique Pitch Perfect, l’Américain Jason Moore plonge Jennifer Lopez et Josh Duhamel (Transformers) dans une insipide comédie romantique mâtinée d’action bas du front. Ils y campent un couple fragilisé par l’organisation de son mariage au cœur d’un complexe hôtelier d’une île philippine loin de la civilisation, et contraint de sauver la noce du naufrage quand une bande de pirates sans scrupules s’invite à la fête pour braquer ses invités friqués… Divertissement braillard et grimaçant à l’esthétique de dépliant touristique, Shotgun Wedding affectionne la caricature, l’outrance et l’humour (très) lourd, le film alignant essentiellement les gags où les personnages trébuchent et tombent.

De Jason Moore. Avec Jennifer Lopez, Josh Duhamel, Lenny Kravitz. 1 h 40. Disponible sur Prime Video. 3