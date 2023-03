She Said ***1/2

Avec She Said, Maria Schrader livre un thriller journalistique subtil et maîtrisé, inspiré de l’enquête de Jodi Kantor et Megan Twohey. Ces deux journalistes du New York Times ont contribué à exposer l’affaire Harvey Weinstein, non pas en revenant de façon complaisante sur ses exactions mais en donnant à entendre ses victimes, montrant la capacité de résistance, de résilience et de persévérance aussi bien des enquêtrices que des comédiennes et employées de Miramax harcelées par le producteur. Libérer la parole de ces quelques femmes entraînera la libération de millions d’autres ensuite à travers le monde via le hashtag #MeToo. Un retour tendu et poignant sur un moment fort de l’histoire du féminisme.

De Maria Schrader. Avec Carey Mulligan, Zoe Kazan. 2 h 28. Dist: Universal.