She Came to Me: une tragi-comédie romantique surchargée

Si Rebecca Miller a réuni du beau monde pour faire de She Came to Me un conte de fées moderne et original, au ton tragi-comique et romantique, hélas, la sauce ne prend pas. La Miller scénariste a inondé la Miller réalisatrice de personnages, de thèmes, de problèmes mentaux, d’amour en péril et de rebondissements qui ne feraient pas tache dans un opéra comique. C’est d’ailleurs plus ou moins le but recherché. Un compositeur d’opéra anxieux (Peter Dinklage) retrouve enfin l’inspiration après une relation torride avec une capitaine de remorqueur (Marisa Tomei) obnubilée par le sexe, le romantisme et le harcèlement. Sa femme (Anne Hathaway), qui est en même temps sa thérapeute, se débat elle avec une obsession du nettoyage, une dépression nerveuse larvée et une admiration pour les nonnes. Elle ignore encore que son fils entretient une liaison avec la fille mineure de leur aide-ménagère immigrée, qui vit avec un raciste. Le film est censé remonter le moral du spectateur, mais celui-ci risque fort de s’égarer dans ces péripéties tortueuses et rarement drôles.



