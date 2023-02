À l’origine de la série, il y a la trilogie de livres illustrés pour la jeunesse Shapes de Mac Barnett et Jon Klassen, énorme succès de librairie aux États-Unis qui met en scène les aventures quotidiennes, tendres et loufoques à la fois, du sérieux Carré, de l’intrépide Cercle et du blagueur Triangle sur une île. L’objectif de ces bouquins est aussi bien éducatif que ludique, puisqu’ils entendent apprendre aux enfants tout en les amusant les subtilités des interactions sociales afin de les aider à surmonter leur anxiété dans des situations difficiles. Créée par les deux auteurs et désormais disponible sur Apple TV+, Shape Island adopte aujourd’hui les contours d’un ensemble de huit épisodes d’une vingtaine de minutes chacun qui reprennent sans surprise l’un des grands principes fondateurs des histoires originelles: montrer aux plus petits que, dans la vie, l’amitié peut prendre bien des… formes.

Construction d’une machine à tremper les donuts dans du chocolat chaud, jeu de société à apprivoiser en intérieur par mauvais temps, partie de cache-cache dans les bois qui se transforme en douce épiphanie, soirée pyjama réglée comme du papier à musique qui part en sucette… Présentées dans une irrésistible animation en stop motion, les courtes histoires qui émaillent la série dispensent toutes à leur manière une petite leçon de sagesse sous l’égide amusée d’une narratrice omnisciente. D’une grande finesse dans sa manière d’aborder la large palette des sentiments humains par le biais de l’improbable routine insulaire de simples formes géométriques, Shape Island touche même à l’occasion à un véritable vertige cosmique. Un étonnant objet qui s’adresse, en définitive, autant aux jeunes enfants qu’à un public adulte adepte de minimalisme pince-sans-rire à la profondeur insoupçonnée. Mignon tout plein, et fondant à souhait.