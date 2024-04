Sébastien Bailly remporte le Prix Première 2024 pour “Parfois l’homme”

Portrait de Sébastien Bailly qui reçoit ce jeudi le Prix Première pour son premier roman Parfois l’homme.

Sébastien Bailly – Bio express ACTIVITÉ Écrivain ÂGE 55 ans LIEU Rouen ACTU Un premier roman, Parfois l’homme, aux éditions Le Tripode, lauréat du Prix Première 2024 récompensant un premier roman francophone.

Jadis journaliste pour Télérama et Libé, aujourd’hui formateur en communication, Sébastien Bailly franchit le pas du premier roman avec une proposition originale. Sans héros et « sans action », Parfois l’homme retrace les étapes de la vie d’un anonyme, de la naissance à la mort, tout en se détachant de l’austérité du nouveau roman comme des canons hollywoodiens. « Lire Claude Simon, c’est une merveille, mais ça touche un tout petit pourcentage de la population, explique-t-il. Quant aux histoires lambda où le héros s’en sort quoiqu’il arrive, ça me gonfle. Dans la vraie vie on n’est jamais le héros qu’on voudrait être, c’est hyper déceptif. L’idée, c’est de montrer qu’on ne maîtrise rien et qu’on fait avec ce qu’on a. »

Le résultat est une collection d’instants de vie s’égrenant en de courts chapitres, portés par un tempo jubilatoire. « Dans le mouvement de l’écriture, il y a ce plaisir-là. Comme un musicien a besoin d’être dans le bon flow, c’est à cette condition que ça peut se transmettre. Mon objectif était que le lecteur ne puisse pas arrêter de lire.« Pari gagné: ce flow serti d’un humour savoureux et piquant convoque une forme d’élégance entre Perec et Desproges. « Le comique, au sens noble, est une histoire de précision, tout en faisant en sorte que ça se voie le moins possible. Ça raconte la vie d’un homme, c’est donc relativement tragique ou pathétique. Il faut du recul, du second degré, des clins d’œil au lecteur qui allègent le propos. »

Porté par des retours très enthousiastes, le primo-romancier de 55 ans découvre la rencontre avec ses lecteurs, désireux de témoigner combien ils se reconnaissent dans son écriture. « J’ai gardé le manuscrit pendant six mois, j’avais la trouille. Puis le texte a rencontré son éditeur: un petit miracle comme il en arrive de temps en temps dans ces métiers. Je n’avais pas pensé que les gens allaient s’y retrouver à ce point. » S’il songe déjà à la suite (« le piège c’est de refaire le même livre »), le lauréat du Prix Première ne boude pas son plaisir. « C’est une vraie surprise et un bonheur qui ne se dément pas. Que cet humour-là plaise en Belgique, pour le coup, ne me surprend pas forcément. » Régalade!