« Scott Pilgrim Takes Off »: une série pop colorée et inventive

Dans Scott Pilgrim, série culte de six comic books publiée entre 2004 et 2010 par le Canadien Bryan Lee O’Malley, Scott Pilgrim est un jeune type de Toronto sans emploi qui joue de la basse dans le groupe Sex Bob-omb. Quand il rencontre la fille de ses rêves, la sublime Ramona Flowers, il se retrouve à devoir combattre les sept ex-petits amis maléfiques de celle-ci pour espérer pouvoir vivre son amour au grand jour… Rapidement, l’objet est adapté en série animée et en jeu vidéo, mais il reste surtout célèbre chez nous pour sa transposition en long métrage en prises de vues réelles: Scott Pilgrim vs. the World d’Edgar Wright (2010) avec Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead et bien d’autres.



Treize ans plus tard, O’Malley développe une nouvelle série d’animation Scott Pilgrim pour Netflix. Produite par Wright, avec Cera, Winstead et les autres qui donnent de la voix, elle semble d’abord n’avoir rien de bien neuf à offrir. Son premier épisode évoque même, pendant une petite vingtaine de minutes, une copie presque conforme du fameux long métrage. Puis un décalage majeur survient: Scott Pilgrim s’évapore, laissant Ramona mener l’enquête sur sa disparation. De simple objet de désir relativement passif, celle-ci devient donc de ce fait le sujet actif de sa propre quête. Drôle, colorée, ludique, inventive et rythmée, la série donne également davantage de poids à ses personnages secondaires. Elle se savoure comme un pur objet pop infusé de vague à l’âme adolescent mais aussi comme un véritable objet méta qui questionne ses propres obsessions et en actualise les enjeux.