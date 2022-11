“Kalak”

En 2016, le batteur Sarathy Korwar avait débarqué avec un album (Day to Day) qui mélangeait la musique folk de la communauté siddi de l’État du Gujarat avec des rythmes ouest- africains et des mélodies classiques indiennes. C’est peu de dire que sa musique invite au voyage. Sarathy Korwar est un bourlingueur. Sarathy Korwar est un globe-trotteur. Compositeur de jazz, percussionniste et producteur, il est né aux États-Unis, a été élevé en Inde et est installé à Londres. Il a collaboré avec Shabaka Hutchings et Ill Considered, tourné avec Kamasi Washington et Yussef Kamaal. Kalak a été enregistré en deux jours au studio Real World fondé par Peter Gabriel. Il a ensuite été reconstruit à partir de ces improvisations. Flûte, synthé, tabla (il en joue depuis qu’il a 10 ans)… Sur ce troisième album, on croise Danalogue (The Comet Is Coming) au synthé, Tamar Osborn au sax baryton, Al McSween au clavier, Magnus Mehta aux percussions. Mais aussi le chanteur de Melt Yourself Down, Kushal Gaya, à l’occasion. Fabriqué en collaboration avec le musicien électronique, DJ et producteur new-yorkais Photay, Kalak se présente comme un manifeste indo-futuriste. Et repose notamment sur cette idée qu’on doit imaginer un futur drastiquement différent des utopies vendues par les politiciens populistes de droite en Asie du Sud et au-delà. Le single s’intitule Utopia Is a Colonial Project. L’intro s’appelle A Recipe to Cure Historical Amnesia… Il y a à nouveau du field recording, des chants de petits oiseaux, de la tradition et de la modernité dans ces onze appels à prendre la tangente. The Past Is Not Only Behind Us, but Ahead of Us s’impose comme le titre le plus irrésistible du disque. Un disque plein d’aventure et de vitamine D.