“12”

Revenu tout juste de longs soins subis pour traiter un cancer, Ryuichi Sakamoto s’est revitalisé par une série de douze titres. Tous instrumentaux, ils tissent des atmosphères au piano et aux synthés tels des moments filandreux suspendus entre deux mondes, probablement à l’unisson du sentiment éprouvé par le compositeur japonais dans ces moments particuliers de vie dans l’ombre de la mort. De la douleur, du doute, de l’angoisse sont nés ces moments ambient qui échappent à la décoration sonore. Comme si la situation de leur géniteur creusait des galeries souterraines, profondes de beauté et d’insondable. Pas qu’une formule, mais d’abord une expérience qui enveloppe et emporte. L’album sortira au printemps en format physique.