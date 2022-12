En 1966, le bioacousticien Roger Payne entend parler des chants de baleines qu’un ingénieur de la Navy a enregistrés, alors qu’il traquait les signaux des sous-marins russes. Payne commence alors à étudier les plaintes des cétacés et découvre que celles-ci suivent des structures et des mélodies précises. En 1970, il décide alors de publier les enregistrements. Se vendant à plus de 125 000 exemplaires, Songs of the Humpback whale influencera des musiciens comme Kate Bush, Léo Ferré, ou Gojira.