“The Ruby Cord”

Le lunatique folkeux britannique Richard Dawson entame les 80 minutes de son double LP/CD simple, par The Hermit, soit la moitié de la durée totale de son huitième album. Une ode océanique nimbée de guitare, de cordes et de chœurs angéliques. Parfois, on pense au Titanic -Dawson sonne comme un Robert Wyatt en passe de noyade- mais le navire, au final, surmonte toutes les houles. Celles d’une œuvre -le mot n’est pas trop fort- construite sur l’apocalypse d’un monde qui coule graduellement. Les humeurs musicales, superbement arrangées, varient alors que Dawson ne cesse de désacraliser le folk via des teintes inattendues. Dissonances, fièvre rock, beautés soniques, dans un titanesque travail aussi politique que métaphysique.