Rez Infinite – PSVR2 ****1/2

Depuis plus de 20 ans, Tetsuya Mizuguchi mélange -en secouant très fort- jeu vidéo, échantillonneur musical et boîte à rythme. Idée maîtresse? Les actions (tir, mouvement…) du gamer déclenchent des notes ou des samples musicaux complétant harmonieusement la bande originale de ses jeux, en temps réel. Visualiser un son, écouter une couleur: Mizuguchi travaille ainsi la synesthésie chère aux toiles de Vassily Kandinsky. Rez figure à la source de son œuvre qui a marqué l’industrie (notamment avec Child of Eden et Tetris Effect). Après un passage remarqué sur le premier PSVR, ce rail shooter sorti en 2001 revient sur son successeur. Casque sur la tête, l’impression de vivre la vision complète de Mizuguchi domine. Sa mise à jour visuelle en 4K et à 120 images par seconde sied sans peine à sa direction graphique entre De Stijl, Tron et une rave. Ce jeu de tir qui traverse des corridors peuplés de créatures abstraites utilise en outre le système de détection du regard du PSVR2 pour viser et verrouiller les cibles en mouvement du jeu. Le réticule suit les mouvements oculaires avec une précision surnaturelle, même pour viser des petites parties d’un boss de fin de niveau en pleine parade nuptiale. Notamment mis en musique par Coldcut et Ken Ishii, Rez n’a pas pris une ride. La marque d’un jeu culte qui annonçait, il y a 20 ans, l’arrivée de l’ère indé et de la réalité virtuelle.

édité et développé par Enhance Games, âge: 12+, disponible sur PlayStation 5, PlayStation VR 2.