Revoir Paris

Alice Winocour a une connexion intime avec les attentats de Paris, son frère ayant survécu à la tuerie du Bataclan. Sept ans plus tard, la réalisatrice de Proxima s’empare du sujet, préférant à une approche frontale le détour de la fiction. Et de s’attacher à Mia (Virginie Efira), survivante d’un attentat dans une brasserie parisienne qui, n’ayant pas réussi à renouer le fil de son existence, va se confronter à ses souvenirs et à ceux des autres, pour un récit de résilience et de consolation modérément convaincant…

D’Alice Winocour (2022).