Retour au Wisconsin

That 70’s Show a désormais une suite. That 90’s Show débarque avec exactement la même formule que sa grande sœur. SuffisanT?

C’est bien sûr la nostalgie qui nous a fait nous jeter sur That 90’s Show. Si on était adolescent à la fin des 90’s, on a forcément vu ne serait-ce qu’un morceau d’épisode de la sympathique et réconfortante That 70’s Show. La série, qui lança notamment les carrières de Topher Grace, Ashton Kutcher, Mila Kunis et Laura Prepon, contait les mésaventures d’une bande de teenagers voisins qui avaient pour hobby de se réunir dans la cave de la maison familiale des Forman (Eric, le fils, en était le personnage principal).

Cette suite se situe exactement au même endroit, à Point Place, cité fictive du Wisconsin, mais 20 ans plus tard, en 1995. Donna et Eric (Laura Prepon et Topher Grace) sont non seulement toujours ensemble après toutes ces années, mais, surprise, ils ont eu une fille, prénommée Leia (son père est fan de Star Wars)! A Point Place, cette dernière va se lier d’amitié avec Gwen, une jeune voisine de ses grands-parents, ainsi qu’avec sa bande de copains. Leia va convaincre Donna et Eric de la laisser passer l’été là-bas.

Vieux pots

Dès le premier épisode, la bande trouve de la marijuana dans une boîte de jeux de société du groupe de potes de la génération précedente. Ils planent. Et nous? Allons-nous planer comme il y a plus de 20 ans? Est-ce vraiment, comme le veut l’adage, dans les vieux pots qu’on fait les meilleures confitures? Car plutôt que de s’inspirer du brillant reboot de The Wonder Years (Disney+), qui a réinventé la série originelle, avec une famille noire cette fois, dans That 90’s show, quasiment rien n’a changé par rapport à That 70’s Show: le nouveau groupe d’amis se retrouve tous les jours dans la même cave des mêmes Kitty et Red Forman, les personnages s’assoient toujours sur le capot de la voiture de Red pour les discussions “décisives”, et le gimmick de la caméra tournante a lui aussi été conservé (les fans savent). Même les miniclips, dans lesquels les personnages dansent entre deux scènes, sont toujours présents. Le pire étant certainement les rires enregistrés. Un procédé désuet qu’on pensait en voie d’extinction, tant il est difficilement encore supportable aujourd’hui…

Tout n’est pas à jeter: on est ravis, c’est vrai, de retrouver les acteurs originaux dans quelques caméos, les jeunes nouveaux acteurs s’en sortent très bien, et on note quelques trouvailles heureuses, comme cette réjouissante parodie de Beverly Hills 90210 (surprise hilarante à la clé), ou le retour remarqué de Fez. La série est plutôt drôle, et bien mieux écrite que le récent fiasco Blockbuster (également sur Netflix). Mais nous avons vieilli, et nos cinq amis aux préoccupations très adolescentes (dois-je l’embrasser? quel est le meilleur moment pour faire mon coming-out?) paraissent bien gentillets. Si bien qu’on se demande sincèrement si leurs amourettes réussiront à captiver l’attention des ados de 2023, pour qui ce reboot qui ne dit pas son nom semble avoir été écrit…