Inspiré par le parcours d’une amie proche du réalisateur (lire son interview page 18), et nourri des réflexions de celui-ci sur la question des origines, Retour à Séoul accompagne sur plusieurs années une jeune femme, Freddie, née en Corée du Sud mais adoptée à l’enfance par un couple français, dans sa quête d’apaisement vis-à-vis de ses parents biologiques. Portrait de femme aux mille facettes, il interroge l’identité en s’approchant toujours un peu plus de cette fêlure, cette blessure originelle sur laquelle Freddie s’est construite tant bien que mal, et qui n’en finit pas de la rattraper. Un film qui évite toute forme de bien-pensance pour tendre vers une complexité humaine et une richesse émotionnelle absolument admirables.

