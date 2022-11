Le principe du nouveau long métrage de Gad Elmaleh ressemble à s’y méprendre à celui présidant à la série américaine Ramy. Soit les atermoiements en mode crise de foi d’un mec en plein cheminement spirituel issu d’une famille hyper respectueuse des traditions. Dans Reste un peu, il se met en scène dans son propre rôle, celui de l’humoriste Gad Elmaleh, et en profite pour écouler quelques blagues en rade sur les religions en montant lui-même plusieurs fois sur scène au beau milieu de l’intrigue… comme dans les séries Seinfeld et Louie, donc. Ce manque criant d’originalité ne serait peut-être pas à ce point rédhibitoire si le résultat final n’était pas d’une platitude et d’un narcissisme à peu près complets.

De Gad Elmaleh. Avec Gad Elmaleh, Régine Elmaleh, David Elmaleh. 1 h 33. Sortie: 16/11. 3