Rentrée culturelle: le point sur le mercato télé et les nouveaux programmes

Des départs, des retours, des nouvelles têtes… Le petit écran réserve son lot de surprises en cette rentrée, sans révolutionner toutefois.

En bande organisée sur France 2

Alex Vizorek, qui a annoncé cet été son départ de France Inter pour RTL France après l’arrêt de l’émission quotidienne C’est encore nous, débarque avec un nouveau programme humoristique et décalé le dimanche après-midi sur France 2. L’humoriste bruxellois et Philippe Caverivière annoncent une sorte de talk-show qui tirera vers le Saturday Night Live avec des stand-uppers, des interviews tout en humour et des invités. Pour le pilote tourné en juin, ils avaient accueilli Rachida Dati et Isabelle Nanty…

Changeons le monde sur La Une

Thomas Van Hamme revient sur La Une. © Martin Godfroid © martin godfroid

En 2019, Thomas Van Hamme avait pris une année sabbatique, laissant RTL TVI et la présentation de Tout s’explique pour voyager et se ressourcer. Avant de, finalement, quitter définitivement la chaîne. Le voilà de retour sur la… RTBF, où il conduira une émission qualifiée de road trip à la belge. Accompagné d’un invité, celui qu’on nous annonçait il y a peu prof de méditation tentera, nous dit-on, de faire bouger les lignes.

La Mécanique du crime sur La Une

Alors que Crimes et indices présenté par Ophélie Fontana a fait son retour pour une nouvelle saison cet été, La Mécanique du crime va se pencher avec des archives et des témoins qui ne se sont jamais exprimés sur des affaires qui ont secoué la Belgique. La série documentaire se demande qui était vraiment Geneviève Lhermitte (J’ai tué mes enfants) et si le dépeceur de Mons sera un jour mis derrière les barreaux (L’homme qui n’aimait pas les femmes).

Dilemmes, clones et caméras cachées sur RTL

Attention, ça risque de tacher. RTL mise sur de nouveaux formats de divertissement en prime time. Le Grand Piège: jusqu’où irez-vous? marquera fin 2023 le retour en force des caméras cachées. Les candidats seront recrutés secrètement pour tendre des pièges à leurs proches et devront suivre les consignes à l’oreillette d’un animateur et d’une célébrité. Surfant sans doute quelque part sur le succès de Jean-Baptiste Guégan, l’envahissant sosie vocal de Johnny, Starmaker: dans les pas d’une étoile sera pour sa part un concours de chant et de clones imitant des célébrités francophones et internationales. Là où Le Dilemme proposera à des citoyens qui doivent prendre une décision qui les torture de se faire aider dans leur choix cornélien par un public.

En terre opposée sur France 2

Karim Rissouli – © FTV © ftv

Partant du constat que la société française est de plus en plus fracturée, que les Français (et il n’y a pas qu’eux) ne se côtoient et ne se comprennent plus, Karim Rissouli quitte les plateaux de télé aux débats souvent stériles pour emmener des intellectuels, des artistes engagés et des politiciens vivre une expérience en terre opposée. L’idée? Apprendre à se connaître pour recréer du lien et les conditions de discussion plus apaisées qui permettraient d’avancer.