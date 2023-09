Rentrée culturelle: ce que les théâtres nous réservent

Théâtre, danse, cirque… Les créations en arts vivants ne manqueront pas en cette rentrée sur les scènes du pays.

Scènes de la vie conjugale

Du 12 au 23/09 au Théâtre Océan Nord, Schaerbeek.

© dr

En 2020, le réalisateur israélien Hagai Levi reprend les Scènes de la vie conjugale de Bergman et inverse les rôles: c’est la femme qui quitte. La même année, Myriam Saduis réalise que ses élèves de l’ESACT connaissent la série contemporaine, pas la version originelle. La metteuse en scène leur propose de travailler le texte de 1973, tout en inversant les rôles.

“Ça permet de modifier la perception quand des mots d’homme ou des gestes de femmes sont joués par l’autre genre, confie-t-elle. Moi même, féministe, proche de l’œuvre de Bergman, c’est en voyant la scène de la rupture jouée par une femme que j’ai réalisé qu’il/elle monologuait.” Dans le spectacle, les scènes seront dédoublées, confrontant la VO à la nouvelle version. Par ce truchement, le patriarcat saute aux yeux: “On est dans une révolution des rapports hommes-femmes. Pourtant, les affects continuent à fonctionner sur des modèles anciens.” Une invitation à interroger nos modèles.

Le Vif du sujet

Du 02/09 au 21/10 au Théâtre Le Public, Saint-Josse-ten-Noode.

© gaël maleux

Pour écrire son spectacle, Laurence Bastin a interviewé de nombreuses personnes touchées par un cancer du sein. Sur scène, Laurence D’Amelio interprète une femme aux différents moments de ce parcours de vie, de l’enfance à la reconstruction. Mis en scène par Patricia Ide dans l’intimité de la petite salle du Public, c’est un chemin de résilience, de rapport au corps médical et à son propre corps, de désir aussi, qui se donne à voir. Un sujet et un spectacle pour toutes et tous.

Lire aussi | Les corps sur scène: un théâtre qui parle surtout de ces corps que nous avons tous

La vie est une fête

Les 22 et 23/09 au Palais des Beaux-Arts, Charleroi.

© philippe lebruman

“En psychanalyse, si on va mal, c’est à cause de papa-maman, explique Jean-Christophe Meurisse, metteur en scène. Je suis du côté de Deleuze (…) les humains sont poreux aux violences du monde. (…) je voulais souligner comment nos micro-douleurs sont conséquence des macro-douleurs d’une société qui va mal.” Ainsi va La vie est une fête, qui s’ouvre, dans la salle, par un débat houleux, et qui se poursuit au plateau, hôpital délabré pour âme en peine dans monde en mal. C’est politique, violent ( spectacle déconseillé aux moins de 14 ans), mais ça se termine bien.

Héritage

Du 13 au 21/10 au Théâtre de Liège.

© archives jo libertiaux

Elle c’est Jo, la mère de Cédric. Lui est un acteur et auteur pluriel. Dans son précédent spectacle The Quest, Cédric Eeckhout convoquait déjà Jo au plateau. Aujourd’hui, elle est le personnage central: Jo, coiffeuse à la retraite, à la vie libre, qui a élevé seule ses quatre enfants, femme dans un monde d’hommes. Le type de femme non ou sous-représentée qui est féministe l’air de rien à bien y regarder. Son fils lui offre l’écrin de la scène, où il se questionne aussi. De leurs récits emmêlés naît, entre humour et sensibilité, une réflexion sur la transmission du matriarcat, autant qu’une critique du patriarcat, entre autres crises actuelles. Il y a clairement une femme là-dessous…

Skatepark

Du 23 au 26/11 au Théâtre National, Bruxelles.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

C’est en observant les utilisateurs du skatepark des Ursulines à Bruxelles que la chorégraphe Mette Ingvartsen a eu l’idée de ce spectacle, hybridation de performance skate, danse et musique. Sur scène, skateurs de tous les âges côtoient rolleuses et musiciens. Le plateau reproduit les fameuses bosses et fosses. Le skate, c’est comme la vie: on performe, on chute, on s’entraide. Un appel à participation sera lancé en amont des représentations pour recruter des rois et reines du skate du cru. Un moment musclé, vivifiant et urbain à voir (aussi) en famille.