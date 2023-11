Remportez vos places pour la Fifty Session avec Vacra et Dréa Dury

Pour la dernière Fifty Session de 2023, le C12 accueillera la Colombienne Dréa Dury et le rappeur français Vacra. Vingt duotickets sont à remporter.

C’est la der de l’année! Avant de rentrer dans la période des fêtes, les Fifty Sessions proposent une nouvelle double affiche, ce 5 décembre, toujours au C12, en dessous de la Gare centrale. On rappelle le principe : 1 soirée, 2 mini-concerts, pour découvrir un artiste émergent belge et un autre international. Sans se fixer sur un genre précis.



Le programme de mercredi prochain est particulièrement prometteur. Avec d’une part Dréa Dury, basée à Bruxelles, originaire de Cali en Colombie. En 2018, elle intégrait la branche française de The Voice en reprenant le Rude Boy de Rihanna. Cinq ans plus tard, les Caraïbes sont plus que jamais au cœur de la musique de la jeune chanteuse, infiltrant le reggaeton pour mieux y distiller ses influences afro, pop et urbaines.



Un univers qui colle bien également à celui de Vacra. Révélé via TikTok (le titre Plan séquence), le Français a longtemps entretenu le mystère sur son identité, floutée par sa voix androgyne. Au printemps dernier, le rappeur est finalement sorti de l’ombre avec un premier projet baptisé Galatée, onze titres rap infusés à l’afropop, dancehall, shatta, etc.

Pour tenter de remporter l’un des 20 duotickets, répondez à la question ci-dessous et remplissez le formulaire avec vos coordonnées avant le lundi 4 décembre 10 heures. Les gagnants seront tirés au sort et prévenus personnellement.