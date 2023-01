Rap in France, l’émergence du rap français dans les années 90

Il y a des décennies qui comptent plus que d’autres. Pour le rap francophone, les années 90 restent fondamentales. Témoin de première ligne, le journaliste Olivier Cachin revient sur les golden nineties, passant chaque année en revue -de 1990, année de Rapattitude, première compilation de rap français (mais aussi du carton de Benny B) à 2000 avec Mauvais œil de Lunatic ouvrant “la porte d’un autre monde, celle d’un nouveau millénaire où le rap pue la rue, avec un style plus cru, plus brutal, plus vulgaire aussi”. C’était mieux avant? “Pas forcément”, même si la période des pionniers a toujours une saveur particulière…

d’Olivier Cachin, éditions Le Castor Astral, 198 pages. 7