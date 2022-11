Radio Focus: 500 coups de coeur dans une maxi playlist

Une playlist mastoc, souvent mise à jour, avec les coups de coeur tous styles confondus de nos journalistes musique, et les liens vers ce qu’on a écrit sur chacun des artistes. De l’inspiration à gogo!

Dans cette playlist « Radio Focus », vous retrouverez une grande partie des coups de coeurs de tous nos journalistes musique, et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’à quatre, ça brasse plutôt large au niveau des styles: rock, pop, hip hop, électro, world, soul… On s’emploie à mettre le plus souvent à jour (idéalement au moins une fois par semaine) cette playlist que vous pouvez retrouver sur Spotify (autrefois, on l’avait aussi publiée sur YouTube, Apple Music et Deezer, mais le logiciel qui nous permettait de faire le lien entre les différentes plateformes a mis la clé sous la porte: si vous avez une solution miracle, n’hésitez pas à nous balancer un mail).

Il y a plusieurs manières de consommer cette « radio »: soit en complément du magazine, pour accompagner votre lecture; soit comme porte d’entrée vers l’immensité des archives disponibles sur notre site (interviews, critiques, etc.) via le nuage de liens ci-dessous. Et ce en l’écoutant soit chronologiquement (les ajouts les plus récents se trouvent en début de playlist), soit en mode aléatoire, en vous arrêtant sur les morceaux qui vous plaisent, et en « skippant » ceux sur lesquels vous accrochez moins. Une seule obligation: garder l’oreille curieuse!



Ce qu’on a écrit sur les différents artistes de la playlist: (les liens en gras mènent à nos interviews, les autres à nos critiques)

Novembre 2022/ Mykki Blanco – Caleb Landry Jones – Brian Eno – Lee Fields – Alela Diane – Zwangere Guy & Lander Gyselinck – Aoife Nessa Frances – Smahlo – Daan – Daniel Avery – Nick Hakim – Drake & 21 Savage – Tom Skinner – The Cool Greenhouse – Lous & The Yakuza – La Femme – Redcar – Edouard Van Praet – Phoenix – Dinos – Nathan Roche – Bruce Springsteen – Jackson Mico Milas – Sarathy Korwar – Prince Waly – Martin De Marneffe – Flavien Berger – Weyes Blood – Duval Timothy – Michel Cloup – Tukan – SCH – Special Interest

Octobre 2022/ Under The Reefs Orchestra – MDCIII – Condor Gruppe – Gilla Band – Star Feminine Band – Tim Burgess – Sofie Royer – Freddie Gibbs – Shygirl – The Black Angels – Martin Luminet – Panda Bear & Sonic Boom + Black Angels – Bart Kobain – Atheris – Alex Lesage – Jean-Paul Groove – Dominique A – Arctic Monkeys – La Féline – Sharko – Dry Cleaning – Daphni – Jazmyn – Sam De Nef – Tom Franck – Djengué – Ice Sealed Eyes – Molly Lewis – Fokkop.era – Twin Toes – King Gizzard & The Lizard Wizard – Surprise Chef – Courtney Marie Andrews – The Bug Club – Open Mike Eagle – Movulango – marcel – SONS – Charlotte Adigéry & Bolis Pupul – The Haze – Eosine – Vaague – Primero – Warhaus – Yellowstraps

Septembre 2022/ Stella Donnelly – blackwave. – Monolithe Noir – Benjamin Biolay – Björk – Arctic Monkeys – The Chats – Pantha Du Prince – Tall Dwarfs – Lomepal – Enrico Rava, Fred Hersch – Ezra Furman – Sudan Archives – Jeremy Warmsley – Jockstrap – Oliver Sim – Sampa The Great – Suede – Oneida – Gros Cœur – Jakomo – Tsar B – Ottis Cœur – Tamino – An Pierlé – Crack Cloud – Marcus King – Alhaji Waziri Oshomah – Frenetik – Makaya McCraven – Arno – The Comet Is Coming – Lou Reed – Pixies – Sick Thoughts

Août 2022/ Flo Milli – Steve Lacy – Kokoroko – James BKS – black midi – Jack White – Hudson Mohawke – Panda Bear & Sonic Boom – Chat Pile – Danger Mouse & Black Thought – Hailu Mergia – Kiwi Jr. – Sam Prekop – Domo Genesis – Hot Chip – Youssef Swatt’s – Thee Sacred Souls – Pomme – Julia Jacklin – Megan Thee Stallion – Wu-Lu – Kaitlyn Aurelia Smith

Juillet 2022/ Kelley Stoltz – Jack Johnson – Tiakola – Vintage Crop – Tim Bernardes – Interpol – Yaya Bey – Mush – Viagra Boys – Stikstof – Lizzo – Naima Bock – Ty Segall – Burna Boy – Lala &ce – Chevalier Surprise – Beyoncé

Juin 2022/ Angel Olsen – Solah – Dalëk – Jeshi – Denzel Curry – La Jungle – Wilco – Kikagaku Moyo – Sinead O’Brien – Stella – 070 Shake – Just Mustard – JeanJass – marcel – Edouard Van Praet – Enid – Primero – Drake – Son Parapluie – Neneh Cherry – Andrew Bird – Automatic – The Chats

Mai 2022/ Roméo Elvis – Steven Brown – Bad Bunny – Say Sue Me – Tar One – The Black Keys – The Sound Carriers – Kendrick Lamar – Bryn – Porridge Radio – Rolling Blackouts Coastal Fever – Alaska Gold Rush – Florence + The Machine – Action Bronson – Glass Museum – Satchel Hart – Tramhaus – The Smile – Kevin Morby – Kehlani – Sharon Van Etten – Brad Mehldau – Hannah Diamond, QT, Ascendant Vierge – Belle and Sebastian – Bertrand Belin – Arcade Fire – Ibeyi – The Stroppies – Warpaint – Future – Judith Kiddo – My Diligence

Avril 2022/ Dana Gavanski – Lewis OfMan – Kobo – Get Well Soon – Congotronics International – Les Calamités – Pusha T – Whatever the Weather – S. Carey – Sault – Oumou Sangaré – Mugwump – Condore – Hubert Lenoir – Fontaines D.C. – Hun Hun – Spiritualized – Billy Woods – Broadcast – DJ Travella – PUP – Vince Staples – Omar Apollo – Plastikman/Chilly Gonzales – Green Montana – Alain Bashung – Ada Oda – Primero – Béesau – Aurel & Veence Hanao – Annabel Lee – Glauque – Isha – Kae Tempest – Kurt Vile – Syd – Horace Andy – Jerry Paper – Melingo – Calexico – Saturno 2000 – Wet Leg – Daniel Rossen – Alabaster DePlume – Papercuts – Koffee – Nessbeal – Phife Dawg – Jack White – Yôkaï – Trentemøller – Kavinsky – Father John Misty – Selah Sue – Lara Leliane – Roscoe – Denzel Curry – Destroyer – Ditz – Mattiel – Red Hot Chili Peppers – Warmduscher – Josman – Park – Placebo – Andy Emler/Claude Tchamitchian/Eric Echampard

Mars 2022/ Zombie Zombie – Aldous Harding – Tindersticks – Bon Iver – The Future Dead – Bill Carrothers/Vincent Courtois – Charli XCX – Guillaume Vierset Harvest Group – Michel Portal – Jameszoo – Disiz – Juicy – Vitalic – Jawhar – Rosalia – Cypress Hill – Peter Doherty & Frédéric Lo – Bert Dockx – Roscoe – DJ Lag – Binker & Moses – Band of Horses – Widowspeak – Franz Ferdinand – The Serfs – Tears for Fears – Bodega – Eric Chenaux – Huerco S. – Kojey Radical – Cécile McLorin Salvant – Charlotte Adigéry & Bolis Pupul – Jacques – Stromae – Fokkop.era – Nilüfer Yanya – Conway the Machine – Cat Stevens – Zamdane – Caroline – Robert Glasper – Ruth – The Web of Lies – The Lemonheads

Février 2022/ Fishbach – King Hannah – Pega – Keeley Forsyth – Hikaru Utada – Silvana Estrada – Bonga – Cassels – Songs of Yoko Ono – Avishai Cohen – Limsa d’Aulnay – Fort Romeau – Exek – Wallis Bird – Metronomy – K.Zia – Animal Collective – Klein – Hurray for the Riff Raff – Partner Look – Eiko Ishibashi – Khruangbin & Leon Bridges – Yeule – Saba – Omar Pène – Mary J. Blige – Delvon Lamarr Organ Trio – Beach House – Stromae – Big Thief – Abiodun Oyewole – Vald – Jacques – Wovenhand – Crystal Murray – Eddie Vedder – Summer of Soul – Modern Nature – Anaïs Mitchell – Baxter Dury – Black Country, New Road – Meyy – Jan Verstraeten – Amber Mark – Florian Arbenz – Los Bitchos – Cumbo Chimbita – Benjamin Epps – Reptaliens – Josephine Foster – Tanya Tagaq – Vehika

Janvier 2022/ Gaëtan Streel – La Colonie de Vacances – Unik Ubik – Black Flower – Myriam Gendron – Aurora – Madrugada – Jazzy Bazz – Lady Wray – Eels – Imarhan – Miles Kane – Yard Act – FKA Twigs – Stealing Sheep – Elvis Costello – Jake Xerxes Fussell – Earl Sweatshirt – Boris – Tran Uy Duc – Joel Lyssarides – Emile Parisien – Grace Cummings – Bill Fay – Christine Ott – The Weeknd – Iliona – Cat Power – Fazer – Roddy Rich – Bonobo – Burial – The KVB – Chief Keef – The Dodos – Odezenne – Chuki Beats – Jamire Williams – La Fève – Moses Sumney – Les Chroniques de l’inutile – Paul Weller – Jeff Parker – Gas – Big Boi & Sleepy Brown – Bill Callahan & Bonnie Prince Billy

Décembre 2021/ David Bowie – Ill Considered – Giovanni Mirabassi – Rick Ross – Neil Young & Crazy Horse – Arca – Alicia Keys – Dean Wareham – Sven Wunder – Rohn + Lederman – Radiohead – Mach-Hommy – Mouth Congress – Paard. – Julie Doiron – Benjamin Schoos – Nils Frahm – Tokyo Glow – Ninho – Mario Batkovic – King Krule – Beverly Glenn-Copeland – Craig Taborn – Angèle & Bruxelles – Juçara Marçal – Bush Tetras – Portico Quartet – Nicolas Paugam – Rosie Lowe – Irreversible Entanglements – Leonie Pernet – Snoop Dogg – Robert Plant & Alison Krauss

Novembre 2021/ Gabriels – Mazaher – Old Time Relijun – Eddie Chacon – King Hannah – Orelsan – Meatbodies – Wayne Snow – Tasha – Dan Sartain – Ben LaMar Gay – Cleo Sol – JPEGMafia – Jon Hopkins – Béesau – Kris Dane – Lee Swinnen: Ero Guro, Frankie Traandruppel – Theo Croker – Silk Sonic – Gustaf – The The – Curtis Harding – Grouper – Cannibale – Ziak – Elbow – Juicy – Oberbaum – Fùgù Mango – Sunday Charmers – Pierre de Maere – Slamino – Bothlane – Tamar Aphek – Meskerem Mees – Gabriels – Sophia Kennedy – Schnellertollermeier – Idles – Damon Albarn – Eris Drew – Chime School – Gontard – PinkPantheress – Courtney Barnett – Mick Jenkins – Self Esteem