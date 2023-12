Qui sont les grands finalistes du Concours Circuit? Aujourd’hui, Flxwride (1/5)

C’est ce vendredi 8 décembre qu’aura lieu la grande finale du Concours Circuit 2023. Le jury devra trancher entre cinq propositions très différentes. On vous les présente, une à une. Aujourd’hui, le trap metal de Flxwride

Au départ, ils étaient pas loin de 500. Quatre-cent soixante, pour être précis, à avoir déposé leur candidature au tremplin musical le plus important du sud du pays. Après écoute et trois soirées de présélection, ils ne sont plus que cinq groupes encore en lice pour la grande finale du Concours Circuit 2023. Celle-ci aura lieu au Botanique, ce vendredi. Au programme, le punk électro de Dorothy Gale, l’électro acoustique de Floèmee, le trap metal de Flxwride, le hip hop abstrait de Fokkop. Era et le metalcore de Ocean Encounters. On vous les présente à tour de rôle.

Aujourd’hui, Lucas, alias Flxwride (prononcez Flowride).

Qui e-tu? D’où viens-tu ?

Mon nom est Lucas Steinkuhler, je suis né à Paris, où j’ai vécu pendant 15 ans. Mon père est belge, ma mère est française. Pour mes études, je suis venu à Bruxelles avec toute ma famille. Je suis en troisième année d’ingénieur civil architecte à l’ULB.

Pas les plus « légères »…

Ça « tabasse » pas mal, mais on fait ce qu’il faut (sourire).

Quand démarre Flxwride?

Ma première mixtape est sortie il y a tout juste un an, en décembre. Mais je fais de la musique, depuis tout petit. Mon père m’a filé sa culture metal. Au départ, je n’aimais pas trop, ça me faisait même chier. Mais ado, je suis retombé dedans, en redécouvrant un groupe comme Metallica. Au lycée, j’avais commencé un groupe dans cette veine-là. Mais quand j’ai déménagé, on a dû s’arrêter. C’est pendant le Covid que je me suis mis sérieusement à étudier les logiciels et à composer tout seul. En même temps, je commençais à trouver ma voie dans le rap underground, tout ce qui est trap metal, etc.



Comment es-tu tombée sur cette musique ?

La période du covid a été compliquée. J’ai commencé à changer de mood, et à écouter des trucs très émo rap : Lil Peep, puis Killstation, ou des choses plus trap metal comme Ghostemane. Un jour, je suis tombé sur un morceau qu’ils avaient fait avec un gars qui s’appelle Scarlxrd. Et là, ma tête a éclatée ! C ‘était trop violent, trop bien, trop cool. Ce qui est marrant c’est que ça m’a suivi dans ma remontée. Je me sentais beaucoup mieux dans ma vie, ça m’a grave aidé.

Qu’est-ce qui t’a donné l’idée de participer au Concours Circuit ?

Je me suis rendu compte que les gens kiffaient ce que je faisais. J’avais envie de voir si cela allait plus loin, si je pouvais rendre ça plus professionnel, et donner au projet plus de visibilité. Ce sont mes parents qui m’ont poussé à participer à un tremplin. Du coup, j’ai recherché vite fait sur Internet, un peu à l’arrache. Je me souviens, c’était cet été, on était à Rome, en vacances. En fouillant, je suis tombé sur le Concours Circuit. Je me suis inscrit la veille de la clôture, en envoyant certaines prod qui n’étaient pas encore vraiment terminées. Je me disais : je tente, c’est pas grave. Au final, c’est passé !

Ton premier concert ?

Ben, en fait, je n’avais jamais de live avant… les sélections de Court-Circuit. Je ne savais pas si ma musique rendait bien, comment gérer ma voix, etc. J’avais mes pédales d’effet, mon PC avec mes prods que je devais lancer, etc. Cela a été une grande source de stress. Mais j’ai été super bien accueilli. J’ai joué au Belvédère à Namur, et les gens étaient trop sympas, ils m’ont vraiment rassuré. Avant de rentrer sur scène, j’ai pu faire tout un son entier. Et là, ça m’a déstressé. Je voyais que c’était cool, que ça fonctionnait. Du coup, le concert s’est super bien passé, l’énergie était folle.