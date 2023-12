Qui sont les finalistes du Concours Circuit 2023 ? Floèmee (5/5)

C’est ce vendredi soir qu’a lieu la grande finale du Concours Circuit 2023. Le jury devra trancher entre cinq propositions très différentes. On vous les présente, une à une. Aujourd’hui, le duo Floèmee

Au départ, ils étaient pas loin de 500. Quatre-cent soixante, pour être précis, à avoir déposé leur candidature au tremplin musical le plus important du sud du pays. Après écoute et trois soirées de présélection, ils ne sont plus que cinq groupes encore en lice pour la grande finale du Concours Circuit 2023. Celle-ci aura lieu au Botanique, ce vendredi. Au programme, l’électro-punk de Dorothy Gale, l’électro acoustique de Floèmee, le trap metal de Flxwride, le hip hop abstrait de Fokkop. Era et le metalcore de Ocean Encounters.

On termine nos présentations avec Floèmee, croisement entre électronique et musique traditionnelle iranienne, imaginé par l’Iranienne Nazanin Yalda et l’Espagnol Alex Recio

Comment est né Floèmee ?

Nazanin : Avec Alex, nous nous sommes rencontré au conservatoire, et on est rapidement devenus amis. On était inscrit dans la section la musique classique. Mais on aime tous les deux la musique électronique. Nous faisions beaucoup la fête ensemble pour découvrir les artistes électros, au Fuse, au C12, etc. On a fini par prendre une coloc ensemble. Et le covid est arrivé… Avec tout le temps qui se dégageait, on s’est dit qu’on pourrait peut-être en profiter pour un peu expérimenter et imaginer la fusion de la musique iranienne et de l’électro. Alex a étudié la composition au conservatoire, moi le piano. Je joue aussi de la sétãr, qui est un instrument à cordes iranien, et je chante.

Quand vous vous lancez, quelle idée avez-vous derrière la tête?

Alex : A la base, et vu un peu nos études, on frayait plutôt avec la musique contemporaine. Ou électronique, mais plutôt liée à tout ce qui est musique expérimentale. Donc, à la base, nous sommes partis là-dessus. Mais je pense qu’au fur et à mesure, la musique est devenue un peu plus « dansante », avec en tout cas la volonté d’inclure des beats et des percussions.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Que veut dire Floèmee ?

Nazanin : Cela existe aussi en français, mais écrit « Phloème ». C’est la partie de la plante qui transmet les nutritions des racines vers les feuilles…. Oui, on est un peu de geek de plantes! On en a plein partout (rires). Plus largement, c’est l’idée de transmission via la musique.

Pourquoi vous être inscrits au Concours Circuit ?

Nazanin : C’est assez simple. On adore faire de la musique et on veut éventuellement vivre de ça entièrement. Et Court-Circuit, qui organise le concours, est une plateforme super cool. Leur site web réunit plein d’appels à projet, etc. Du coup, on est toujours en train de regarder les possibilités de résidence ou de présentation dans les festivals. C’est comme ça qu’on est tombé sur le Concours. On ne pensait pas être pris, parce que notre musique est un peu, on va dire, expérimentale ou bizarre… Mais on s’est dit ‘tentons, et on verra bien’.

Précisément, comment décrire votre musique ?

Alex : Je pense qu’on peut y entendre en effet des touches de musique expérimentale. Mais ce type de sonorités peut exister aussi aujourd’hui dans un certain mainstream. Je pense notamment à Nicolas Jaar. Pour moi, il est un exemple parfait de quelqu’un qui fait de la musique assez expérimentale des fois, mais qui remplit quand même des salles importantes. Son projet Darkside aussi, ou quelqu’un comme Aphex Twin. On n’est évidemment pas à ce niveau-là. Mais ce que je veux dire, c’est qu’il y a de la place pour tout le monde.

Si Floèmee était un livre ?

Alex : 1Q84 de Murakami ? Il y a pas mal de magie, cela se passe en tout cas dans une réalité assez étrange. Ce qui peut bien nous convenir.

Si Floèmee était un bâtiment ou un monument ?

Nazanin : En Iran, il y a ces maisons avec une cour intérieure. Toutes les portes donnent sur la cour, ce qui fait qu’il y a toujours pas mal de choses qui se passent. Il y a beaucoup d’échanges entre toutes les pièces, de réunions, toujours dans le jardin, autour d’une petite fontaine.

Alex : Et avec… beaucoup de plantes ! (rires)