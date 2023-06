Que faire ce week-end? Les suggestions de la rédaction

Rooftops, festivals et concerts déjantés, découvertes… Notre sélection des événements du week-end. C’est bientôt l’été, c’est sûr!

Out Loud

Jusqu’au 24/06

Pour clore la saison, le Beursschouwburg ouvre son rooftop et convoque ce qu’il y a de plus tendance en musique à Bruxelles. La programmation des jeudis, vendredis et samedis de juin, concoctée avec des partenaires du cru (Volta, schiev festival, Fatsabbats, Fatoosan…), convoquera autant l’afrobeat que la trap, en passant par la techno et de multiples déclinaisons électroniques. Summertime…

Au Beurschouwburg, Bruxelles.

VKRS

Les 9 et 10/06

Blxck Cxsper par Amandine Navarro, un clip présenté au VKRS. © amandine navarro

C’est la crème des 300 films reçus par les organisateurs du VKRS (pour Video Killed the Radio Star) qui sera montrée lors des deux journées de compétition nationale de ce festival entièrement dédié au clip musical, dans tous les styles. Il donnera aussi l’occasion d’opérer un tour du monde des pépites du genre et de tester ses connaissances lors d’un blind test. Non, la vidéo musicale n’est pas morte.

Au centre culturel Les Riches Claires, Bruxelles.

Artefact 2023: The Ecstatic Being

Jusqu’au 25/06

© bertrand huet

Comment atteindre l’extase? Par l’ingestion de substances diverses, la méditation, la danse… Les chemins vers le nirvana sont multiples. C’est cette pluralité des expériences corporelles et spirituelles que souhaite aborder l’exposition visuelle et sonore proposée par le Stuk louvaniste sous-titrée Between Knowing and Understanding. À travers des œuvres de Nan Goldin, Henri Michaux, Laure Prouvost (photo), Sophie Whettnall… se dessine le voyage d’une conscience mise à l’épreuve.

Au Stuk, Leuven.

Miss Kittin

Le 10/06



Pionnière de l’électroclash, Miss Kittin sera l’invitée de marque de la prochaine soirée Flash Forward, au Rockerill, à Marchienne-au-Pont.

Brussels Queer Graphics

Jusqu’au 05/11

© National

Avec Brussels Queer Graphics, le Design Museum retrace 70 années d’activisme visuel au sein des communautés LGBTQI+. Une exposition passionnante sur le pouvoir des arts graphiques.