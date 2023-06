Quatre suggestions de sorties pour ce week-end

Un tour du monde en photos, un nouveau festival de BD, un nouveau bijou d’Art Nouveau, les Pays-Bas rencontrent le Pays noir. Voici quatre suggestions de sorties culturelles pour ce week-end du 2 au 4 juin. Il y en a pour tous les goûts.

Brussels Street Photography Festival

Jusqu’au 4 juin

© Jasper Tejano

Le Brussels Street Photography Festival conçoit la photographie de rue comme un genre en soi méritant ce focus de quelques jours. Au programme, des expositions bien sûr, dont celle, au Marquis, regroupant les finalistes d’un concours lancé auprès des photographes belges et internationaux. Le point commun entre les différents clichés exposés? La capture d’un moment fugace qui soit à la fois porteur de sens et d’émotions. Une autre exposition au Centre de la Tour à Plomb accueille des artistes de renom (Maude Bardet, Sebastian Steveniers, Sébastien Van Malleghem…) travaillant la série ou le cliché unique. Conférences, ateliers et promenades photographiques s’adresseront aussi aux photographes de tous niveaux.

Les Rendez-vous BD de Saint-Gilles

Les 3 et 4 juin

Max de Radiguès © DR

C’est pour rendre compte du bouillonnement créatif de Saint-Gilles que se crée ce nouveau festival dédié au 9e art. Il mettra en avant les auteurs et dessinateurs de la commune bruxelloise mais aussi les étudiants en BD de l’école Saint-Luc. Pour des dédicaces, des expos ou des rencontres, une quarantaine d’auteurs seront présents dans différentes librairies, bars et restaurants (Max de Radiguès, Léonie Bischoff, Geoffroy Monde, Benoît Féroumont, Mortis Ghost, Alix Garin…). Et un focus s’attardera sur les auteurs italiens, dont plusieurs ont répondu à l’appel.

Ouverture de la Maison Hannon

Dès ce week-end

© David Plas Photography © © David Plas Photography

Située à l’angle des avenues Brugmann et de la Jonction, la Maison Hannon est un exemple d’Art Nouveau à Saint-Gilles unissant dans sa conception les écoles belge et française du courant. L’édifice commandé en 1902 par le couple Hannon à l’architecte Jules Brunfaut a connu une histoire faite de hauts et de bas mais vient de subir une profonde rénovation lui ayant redonné son cachet d’antan. Maison portrait d’un style et d’une époque, la demeure classée ouvre ses portes au public qui pourra y découvrir, entre autres merveilles, la fantastique fresque de son escalier circulaire.

Canaux : Pays Bas x Pays Noir

Du 2 au 30 juin

Jozef van Wissem. © DR

Comme reliés par la voie des canaux, les créateurs néerlandais et carolos se rencontrent dans ce « festival d’été » qui fait dialoguer les institutions culturelles des deux côtés de la frontières. Au programme de cette rencontre, de la musique et du cinémas avec le concert de Jozef van Wissem ce vendredi soir. Compositeur pour Jim Jarmusch (sur Only Lovers Left Alive) avec lequel il a également fait trois albums, l’artiste est un luthiste et guitariste de renommée internationale. Pour son premier concert en Belgique, invité par Quai 10 et Le Vecteur, le Néerlandais interprétera la partition qu’il a composée pour le film muet Destiny (Les Trois Lumières) de Fritz Lang, une fable fantastique de 1921 qui sied bien à l’univers sombre du musicien. De la musique encore au Rockerill ce samedi, avec les concerts de Sssttaannn, Global Charming, Kallalit Nunaat et Tramhaus, représentants de la post-punk alternative batave. De la danse le 7 juin à Charleroi Danse avec le spectacle Eros : Celebrate the body de Schweigman & DOX, la maison des créateurs et des jeunes artistes de différentes (sous-)cultures à Utrecht. Le Musée de la Photographie accueille lui les clichés de Jacquie Maria Wessels, notamment ceux de sa série Garage Stills, tour du monde des ateliers traditionnels de réparation automobile.