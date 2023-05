Quatre séries pour comprendre les guerres et ceux qui les font

Par le biais de la fiction, certaines séries nous aident à comprendre le monde et les guerres qui la traversent. En voici quatre exemples chaudement recommandés.

Band of Brothers (HBO, 2001)



Produit par Tom Hanks et Steven Spielberg, dans le sillage de la secousse produite par le film Saving Private Ryan, cette minisérie est une immersion saisissante dans l’histoire de soldats de l’Easy Company (101e division aéroportée), depuis leur entraînement aux pays jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des plages de Normandie aux forêts des Ardennes, leur quotidien jalonné de mort, de blessures, de traumas, de victoires y compris sur eux-mêmes est reconstitué avec une remarquable acuité.

M.A.S.H. (CBS, 1972-1983)

M.A.S.H. © National

Prolongement télévisuel du film de Robert Altman récompensé au festival de Cannes en 1970, M.A.S.H. en garde la dérision et la critique mordante, malgré quelques traits un peu émoussés. Allégorie de l’absurde guerre du Viêtnam, les mésaventures de cette unité médicale est malgré tout bien plus qu’une comédie doucement ironique. Elle est acerbe, elle appuie où ça fait mal, tout en déployant une galerie de personnages formidablement attachants.

No Man’s Land (Arte, 2020)

No Man’s Land © National

Un homme quitte la France à la recherche de sa sœur, aperçue auprès de combattantes kurdes. Lorsqu’il parvient à rejoindre le groupe de femmes qui tient tête à Daesh, il sillonne en leur compagnie le territoire syrien et croise tout ce que cette guerre charrie de détresse, d’héroïsme et de mensonges. Réunissant les équipes derrière les séries False Flag, When Heroes Fly et Euphoria, cette super-production internationale croise l’intime, le singulier, l’universel et toute la complexité d’un bourbier géopolitique sans nom.

Red Skies (inédite en Belgique, 2023)

Alors qu’éclate la seconde Intifada, deux amis, l’un palestinien, l’autre israélien, se retrouvent contre leur gré jetés dans des camps opposés. Écrite par une équipe de scénaristes israélo-palestinienne au sein de laquelle on retrouve Amit Cohen (False Flag, No Man’s Land), cette série encore inédite chez nous traite des ressorts paranoïaques et hyper technologiques d’un conflit qui ne fait qu’engendrer ses propres maux. Les points de vues militaires et civils sont examinés avec une remarquable originalité. Sa diffusion en Belgique n’est pas encore connue.