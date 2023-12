Quand les séries fêtent Noël: la crème des épisodes spéciaux

À côté des téléfilms dont les chaînes et les plateformes nous gavent à l’approche des fêtes, les séries ne sont pas en reste pour installer dans leurs univers respectifs un peu d’esprit de Noël. Ou le démonter méticuleusement.

La Quatrième Dimension (The Twilight Zone) a lancé le format en 1960 avec son épisode La Nuit de Noël. Une histoire de clochard choisi pour être le vrai Père Noël mais dont personne ne veut croire en la métamorphose. Depuis, toutes les séries ou presque ont sacrifié aux lieux communs de la Nativité, de ses bons ou mauvais sentiments: Happy Days, Six Feet Under, H (avec un Jamel Debbouze en Père Noël de crèche vivante), X-Files, Lost, Glee, Downton Abbey, Les Petits Meurtres d’Agatha Christie, The Crown, The Bear, Ted Lasso… À chacune son ambiance. Et le miracle sous la neige, les familles joyeusement réunies autour de la table ou du sapin, noyées de bonheur et de vin ne sont pas toujours au rendez-vous. Loin de là. Bien souvent les séries, et spécifiquement les plus récentes, détournent les codes, les moquent ouvertement, appuient sur les plaies ou les fractures des relations humaines. Parfois aussi, elles subliment la magie de la période pour offrir un moment de poésie miraculeuse, hors des contraintes du temps et de la narration. Elles ont même laissé à la pop culture quelques références inoubliables. Beaucoup auraient mérité de se retrouver dans la liste ci-dessous. Tendres, feel good, féroces, effrayants, étincelants, tous ces épisodes de Noël ont contribué à écrire l’Histoire des séries télé.