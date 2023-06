Quand les reprises BD sont particulièrement réussies

Après avoir revisité Mickey, Tebo s’attaque avec brio aux Schtroumpfs. Pour les fans ultimes, ce qui peut s’avérer être un sacrilège se révèle parfois une vraie réussite artistique. Voici cinq exemples de séries BD qui ont connu une nouvelle vie.

À l’image des héros Marvel ou DC Comics, les personnages de la BD franco-belge connaissent aussi de nouvelles vies sous la plume et le crayon d’auteurs de la nouvelle génération. Si le principe peut paraître avant tout une affaire commerciale pour l’éditeur et les ayants droit, les bonnes surprises artistiques existent aussi. Dernier exemple en date avec les petits bonshommes bleus de Peyo.

Les Schtroumpfs par Tebo



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Après avoir repris Mickey, Tebo s’attaque à un autre monument du 9e art avec sa revisite des Schtroumpfs. Avec son récit très drôle et son trait dynamique, le dessinateur de Captain Biceps inaugure la nouvelle série de one-shots dédiée aux créatures imaginées par Peyo. Une réussite!

Lucky Luke par Bonhomme



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Parmi les monuments de la BD franco-belge, le cowboy qui tire plus vite que son ombre poursuit ses aventures sous le dessin d’Achdé pour ce qui est de la série principale. Mais d’autres dessinateurs ont offert quelques albums permettant de venir approfondir le personnage. À côté de Bouzard et de l’Allemand Ralf König, Matthieu Bonhomme (Esteban, Charlotte impératrice) a « osé » en deux albums « tuer » le lonesome cowboy et en faire une cible pour les femmes.

Spirou par Émile Bravo

JOEL SAGET/AFP via Getty Images

Spirou a connu bien des auteurs parmi lesquels Franquin, Tome et Janry, Fournier… Les éditions Dupuis ont aussi lancé une série de one-shots dans laquelle s’est particulièrement illustré Émile Bravo (la série Jules). Le trait rond et doux du Français vient admirablement souligner l’héroïsme au quotidien d’un personnage pris dans les épisodes les plus cruels du XXe siècle, d’abord avec Le Journal d’un ingénu, ensuite avec les quatre tomes Spirou ou l’espoir malgré tout. Tendresse, humanisme et réalisme.

Blueberry par Sfar et Blain



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Autre grand cowboy de la BD à avoir été repris, c’est Blueberry, créé par Jean Giraud et Jean-Michel Charlier. Qui s’y collent? Personne d’autre que Joann Sfar et Christophe Blain. Amertume Apache, titre de cet album, est un pur bijou à chaque page en plus d’une madeleine de Proust pour ses auteurs et les lecteurs.