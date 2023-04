Purling Hiss ***1/2

Membre fondateur des Birds of Maya (il a aussi fait partie de Watery Love), pote de Kurt Vile et des War On Drugs, Mike Polizze est l’un des piliers de la scène rock de Philadelphie. Neuvième album de Purling Hiss, le premier depuis 2016, Drag On Girard est un disque à guitares saturé et mélodieux pour les nostalgiques des années 90. Les fans de MTV, de Dinosaur Jr., des Lemonheads (When the End Is Over) et de Teenage Fanclub (Out the Door). On croit même entendre les Pixies (Baby) sur cette collection de chansons sans surprise mais mémorables parce que d’une qualité et d’une efficacité redoutables. Ce bon vieux Jay Mascis ne doit pas s’en faire quant à son héritage…

Drag On Girard Distribué par Drag City/V2.