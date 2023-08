Pukkelpop: les tops et les flops de samedi

De Dry Cleaning aux Osees: voici les tops et les flops de samedi au Pukkelpop.

Le plus circuit local: Peuk

C’était les régionaux de l’étape. La pluie aidant sans doute un peu à happer le chaland, Peuk a bien rempli le Club en début d’après-midi avec son rock nineties et bruitiste. Peuk (que vous pouvez traduire par mégot ou cul de clope) accorde le rock belge au féminin énervé. Mieux qu’un bon petit déjeuner (puis une pinte, c’est une tartine) pour bien commencer la journée.

La plus résiliente: Nabihah Iqbal

Animatrice radio, compositrice et DJ britannique, Nabihah Iqbal s’est fait cambrioler début 2020. Y perdant jusqu’à son album. La malheureuse qui avait déjà une main cassée et souffrait d’un burn out apprenait en prime que son grand-père avait été frappé par une hémorragie cérébrale. Après avoir pris un avion pour le Pakistan et décidé de se recentrer sur l’essentiel, elle s’achète une guitare acoustique et un harmonium. Et compose l’album Dreamer. Le coeur d’un concert rêveur, soigné et tout en atmosphère.

Les plus fish and chips: Joe Unknown

Who the fuck is Joe Unknown? Nous aussi on s’est posé la question. Un rappeur londonien qui aime autant la drum’n’bass que le punk anglais. Avec son DJ Alex qui vient de fucking Ireland et qu’il envoie au charbon faire l’arbitre d’un wall of death, Joe l’inconnu a bâti son premier single sur un sample du Neat Neat Neat des Damned. Les petits frères de Sleaford Mods et de Mike Skinner…

Le plus Stone Roses : High Vis

Né sur les cendres de divers groupes issus de la scène hardcore londonienne (dont il garde parfois quelques réflexes), High Vis est l’une des nouvelles sensations de la scène rock britannique. Moins violent que son curriculum vitae le laisse entendre, High Vis sent bon le nord de l’Angleterre et les guitares de Manchester. Plus proche des Stone Roses que d’Oasis, High Vis jouera le 15 octobre à l’Ancienne Belgique.

Les plus furieux : Osees

Elle a beau avoir sorti un nouvel album (Intercepted) vendredi (le quantième? désolé, on a arrêté de compter), la bande à John Dwyer a balancé un best of d’une heure. Un best of de tout ce qu’elle a de plus sauvage et furieux dans le moteur. Le pied enfoncé sur l’accélérateur. Sans le moindre coup de frein ou presque, le bolide Osees avec ses deux batteurs a tout renversé sur son passage. Strike intégral.

La plus Donald Duck : Amyl and The Sniffers

Un mini short, une voix de canard et une langue d’un mètre qu’elle aime bien tirer en sale gosse qu’elle est. Amy Taylor n’a pas fait dans dentelle mais elle a taillé un costard à tout ce que le rock compte de minets et de poseurs. Pote des King Gizzard et des Sleaford Mods (elle a même chanté sur leur disque), Amyl est une punk du XXIe siècle. Une Johnny Rotten de Melbourne. Le rejeton de Poly Styrene et de Bon Scott. Un croisement de la Juliette Lewis de Tueurs Nés et d’une Courtney Love cocaïnée. Sniffe, c’est de la bonne.

Le plus plat: Dry Cleaning

Né après une soirée karaoké à reprendre My Chemical Romance, le Virtual Insanity de Jamiroquai et le Born to Run de Bruce Springsteen, Dry Cleaning s’est fait un nom en 2019 avec un single intitulé Magic of Meghan (la chanteuse Florence Shaw avait quitté l’appartement de son ancien petit ami le jour où Markle et le prince Harry avaient annoncé leur fiançailles). Dry Cleaning n’en a pas pour autant signé un concert royal. Des bonnes chansons certes mais un manque de relief qui vient plus de sa voix que de la musique..

Le plus batard : 2 Many DJ’s

Il fut un temps où les frères Dewaele auraient rempli la plaine pour la retourner en un claquement de doigts. Samedi, c’est une Marquee pas pleine que les Gantois ont emmené avec eux faire la fête en se promenant dans l’histoire de la pop music. Le mashup, cette pratique qui consiste en la création d’un morceau à partir du mélange de deux chansons existantes (perso je préfère le terme de bastard pop) fait toujours son effet. A fortiori quand les pochettes se mettent à bouger…