Pourquoi Jessie Ware est la nouvelle disco queen dont vous ne pourrez plus vous passer?

Trois ans après What’s Your Pleasure?, Jessie Ware revient mettre le feu à la piste de danse, poussant plus loin sa brillante mutation pop-disco-funk.

Au-delà d’un genre musical particulier, le disco a également généré une figure tout à fait unique: celle de la disco queen. Elle n’est pas une star comme une autre. Puisqu’elle transcende à la fois les races, les territoires, les époques. Elle n’est même plus forcément liée de manière stricto sensu aux canons esthétiques seventies, dérivant à loisir vers la pop (de Kylie Minogue à Dua Lipa), la house (de Róisín Murphy aux dernières sorties clubs de Beyoncé), ou la chanson (Clara Luciani, Juliette Armanet). Surtout, contrairement à d’autres espaces musicaux, il est possible de l’investir à tout âge -qui aurait le culot de retirer sa couronne, à Grace Jones, 74 ans… Ces dernières années, les disco queens ont eu, en outre, tendance à se multiplier. Dans la sinistrose générale, l’hédonisme dance permet sans doute de reprendre un peu son souffle (Respire encore, pour reprendre l’antienne de l’une des précitées…).

Quand elle a sorti son quatrième album, en 2020, Jessie Ware n’avait ainsi pas prévu que What’s Your Pleasure? allait atterrir en pleine pandémie. A priori pas le moment idéal pour publier un disque. Peut-être même le pire timing pour relancer une carrière qui s’enfonçait alors dans une impasse, après avoir démarré sur les chapeaux de roue (son premier album, Devotion, nominé au prestigieux Mercury Prize)… Sauf que le parti pris disco-r’n’b-funk décomplexé du disque va faire mouche. Alors que les clubs restaient portes closes, des singles comme Spotlight, Save a Kiss, ou Ooh La La vont tomber à pic pour transformer le salon en dancefloor chic et pas cher. Trois ans plus tard, l’Anglaise est de retour. Et confirme le tournant: sur That! Feels Good!, la boule à facettes est plus étincelante que jamais.



Extase collective

Celle qui a également lancé l’un des podcasts food les plus populaires (Table Manners) a visiblement trouvé la recette, son plat- signature: une disco-pop enlevée, qui prend ici des couleurs encore plus chatoyantes.

Si What’s Your Pleasure? était guidé par le principe de plaisir, se clôturant par les cordes voluptueuses d’un morceau comme Remember Where You Are, le nouveau That! Feels Good! cherche encore plus clairement l’extase. Reprenant plus ou moins la même équipe (James Ford, James Bainbridge), il démarre avec le morceau-titre, sonnant comme un manifeste. La voix lascive, Jessie Ware répète en boucle: “That feels good, do it again…”, sous les coups de butoir des cuivres. Juste derrière, sur Free Yourself, la ligne de piano house confirme le programme du jour: il s’agit de jouir ici et maintenant.



Étant entendu que le plaisir n’est jamais solitaire: quasi chacun des morceaux proposés est une ode à l’extase collective (l’élan communautaire de Beautiful People, les accents gospel de Begin Again), prônant le danser ensemble plutôt que devant son écran. Évidemment, tous les ingrédients sont connus, et les références assumées -de Chaka Khan (Pearls) à Donny Hathaway (le sublime Hello Love). Mais Jessie Ware les endosse avec un tel naturel qu’y résister s’avère inutile.