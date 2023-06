Pour sa dernière session de la saison, une Fifty taille XXL

Ce mercredi soir, à Bruxelles, les Fifty sessions fêtent la dernière de la saison au Vaux-Hall. Au programme : concerts, DJ et… tombola.

C’est officiel : le mercredi est le nouveau jeudredi ! Dès ce soir, à Bruxelles, les occasions de faire la fête vont en effet se multiplier. Dans la bas de la ville, Romy – The XX – Madley Croft a ainsi annoncé qu’elle improviserait une « block party » du côté de la rue de la Clé. Tandis que dans la haut, c’est la Fifty Session qui prendra ses quartiers !

Et comme c’est la dernière de la saison, elle sera XXL. Pour au moins deux raisons. La première tient au line-up. Il mise évidemment toujours sur l’émergent. Au programme, l’afro-house-R&B de la Bruxelloise Amina 808, et les audaces électroniques de la Française Violet Indigo, vue aux Inouïs de Bourges, entre nu soul et bass music. Le tout complété par des DJ sets de Raql et Ravi Bongo.



En outre, la session aura lieu cette fois à l’extérieur : au Vaux-hall, lieu semi-caché du Parc royal. « On y avait déjà organisé des concerts pendant le covid, rappelle Laetitia Van Hove, créatrice des sessions, et fondatrice de l’agence de relations presse Five Oh. A l’époque, on avait dû forcément fonctionner avec des jauges limitées et dans des conditions particulières. Mais cela avait quand même marqué ceux qui y avaient participé. Donc quand on nous a proposé d’y revenir, on n’a pas hésité. » Pour rappel, les Fifty sessions sont ouvertes à tous (mais sur inscription). Cerise sur le gâteau : des billets de tombola seront également distribués pour la der (avant la rentrée de septembre).

Yellow submarine

Lancées en 2016, les « Fifty » maintiennent plus que jamais le cap (elles ont même désormais droit à leur meme Internet). « Récemment, on a eu l’occasion de programmer une scène entière pendant deux jours, au CORE festival », précise Laetitia. Juste avant, il y a également eu la Fifty organisée dans un sous-marin jaune gonflable, au beau milieu du Mont des Arts, à Bruxelles.… « Mais ce qui nous rend surtout très heureux, c’est de voir les groupes que l’on a invités, se retrouver par la suite programmés sur des plus grosses scènes. » Ces artistes reviennent même parfois. « Flavien Berger était venu un première fois en 2017. Cette année, il a carrément parrainer sa propre Fifty session. C’est une grande fierté pour nous. ». Comme quoi, il y a moyen de transformer une opération de com/promo/réseautage en un véritable outil de curation artistique…