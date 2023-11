Porcelain Id, l’une des coups de coeur du Fifty Lab

Du 15 au 17 novembre, à Bruxelles, le festival Fifty Lab proposera de découvrir aujourd’hui les têtes d’affiche de demain. Exemple avec le Belge Porcelain Id

Ce n’est pas les propositions intéressantes qui vont manquer lors du prochain Fifty Lab. Que ce soit niveau styles ou nationalités. On fait toutefois le pari que l’une des meilleures pioches du festival sera belge: Porcelain Id. Passé·e par la Focus Music Box cet été, iel avait publié un premier EP l’an dernier. Intitulé Reprise, il avait permis de débroussailler son univers. Et au quotidien De Morgen, par exemple, de parler d’un·e “folk singer de la nouvelle ère”. À l’analyse, Porcelain Id est surtout le genre d’artiste que l’on réussira à faire rentrer dans une case musicale à peu près aussi facilement qu’un navetteur dans le Bruxelles-Liège de 16h52.

Eloge de la fragilité

Hubert Tuyishime de son vrai nom est né·e à Kigali en 1998. C’est une infection des reins qui l’amène en Belgique, à l’âge de 6 ans. “Le docteur avait conseillé à mes parents un spécialiste à l’hôpital Gasthuisberg à Leuven.” Le traitement est lourd. Il passe par une greffe. Quand l’hôpital trouve enfin un donneur, Hubert Tuyishime a 11 ans et s’est complètement intégré à son nouvel environnement flamand. Durant toutes ces années, il a également pu suivre des séances de thérapie en musique, pour l’aider à supporter la maladie. “Du côté de mon père, je sais qu’il y a pas mal de musiciens. Mes parents m’avaient aussi inscrit dans la chorale de l’église, plus jeune. Mais c’est vraiment là, vers 2008-2009, que j’ai plongé dans la musique et que j’ai pu commencer à m’enregistrer.” Aujourd’hui, iel joue de la guitare et chipote au piano. “Mais l’idée n’a jamais été de devenir virtuose. Je veux plutôt me servir de la musique comme outil d’expression.”

Après un premier groupe en secondaire, et des études artistiques à Anvers, Tuyishime se lance en solo. Iel est aujourd’hui signé·e sur le label de Meskerem Mees. Avec un nom de scène qui sonne presque comme un manifeste. Une déclaration d’intention pour un·e artiste queer qui a fait de la vulnérabilité le seul élément vraiment “affirmé” d’une identité qui, par ailleurs, revendique le flou.

Entre Shakespeare et Vondel

Entre les genres donc. Mais aussi entre les langues, Porcelain Id alternant chant en anglais et néerlandais: “C’est une manière pour moi de leur adresser une lettre d’amour”. Ou encore entre les styles. Sur le single Man Down!, annonciateur de son premier album, prévu pour février prochain, Porcelain Id a imaginé par exemple la rencontre entre les ambiances gothiques de Nick Cave et les synthés saturés du Yeezus de Kanye West. Improbable? Absolument. Ce qui rend la réussite du morceau, aussi fragile que magnétique, d’autant plus spectaculaire.



