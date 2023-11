Politik, un festival citoyen: voici le programme

La troisième édition des « Rencontres internationales du film politique » s’ouvre ce mardi à Liège. Au programme: des films, dont Bâtiment 5, de Ladj Ly, en ouverture, et des débats.

Tout est politique », soulignait un slogan de mai 1968. Et notamment le cinéma, crédo qu’ont fait leur les initiateurs des Rencontres internationales du film politique (Politik), lancées en 2021. Et qui, depuis, ont affirmé leur singularité dans le concert festivalier, associant films, rencontres et débats, histoire de répondre à « une volonté du public de reprendre la parole et de ne pas la laisser aux seuls politiques. » Ainsi d’un millésime 2023 qui, entendant mettre au premier plan la pratique politique et la complexité de l’exercice du pouvoir à travers les regards que lui porte le 7e art, explorera tout particulièrement la question de l’engagement, tout en embrassant les enjeux de société actuels.

Dormeur, réveille-toi

Une ambition que traduit limpidement la programmation, englobant fictions et documentaires. Parmi les premières, Bâtiment 5, le nouveau film de Ladj Ly, le pendant aux Misérables, son brûlot qui avait marqué les esprits en 2019; ou encore Amal, de Jawad Rhalib, où Lubna Azabal campe une enseignante se battant pour la liberté d’expression dans une école bruxelloise. Et, comme le précise Philippe Reynaert, le directeur artistique de la manifestation, « deux portraits d’individus non engagés politiquement que le réel pousse à s’investir », les Rencontres tenant là leur fil rouge sur le mode « Dormeur, réveille-toi ». Un engagement qui est encore celui de Max (l’impeccable Swann Arlaud), paysagiste se battant pour créer une zone végétale ouverte à tous dans un enfer urbain, combat au coeur de Tant que le soleil frappe, de Philippe Petit. Soit trois entrées d’un volet fictions où l’on retrouve encore Le temps d’aimer, de Katell Quillévéré, ou un échantillon de la série pour enfants Tobie Lolness. Et qui invite aussi à une expérience immersive inédite avec Innocent, où la cinéaste rwandaise Amelia Umuhire propose d’écouter une version audio de son long métrage encore à tourner.

Côté documentaires, on pointera Un monde à 3 zeros, de Aine Clarke et Michel Van Der Veken, présentant, dans le sillage des travaux de l’économiste Muhammad Yunus, des modèles économiques alternatifs; Le rêve de Fanny, consacré par Jean-Christophe Yu à ses grands-parents communistes liégeois, manière de traverser un siècle de luttes politiques et sociales; ou encore Elections, piège à cons ? de François Gonce, venu alimenter une réflexion sur la démocratie représentative. Un thème au coeur de l’un des deux grands débats organisés à la faveur du festival, l’autre étant consacré à « 2024. Année d’élections des extrêmes », chaque projection étant par ailleurs suivie de rencontres avec les réalisateurs, équipes de film et autres experts, histoire de donner tout son relief à la manifestation.

Politik, du 28/11 au 03/12 à Liège, Sauvenière & La Cité Miroir. www.politik-liege.be