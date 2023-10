Polar et frissons au menu des séries de la semaine

Netflix crée le buzz avec Bodies. Mike Flanagan adapte Edgar Allan Poe. Jean-Paul Rouve reprend son rôle d’écrivain enquêteur amateur de Poupoupidou. Voici notre sélection des séries du moment.

Bodies

Succès n°1 sur Netflix en ce moment, Bodies joue sur un puzzle temporel astucieux pour un quadruple polar qui nous tient en haleine.

La Chute de la maison Usher

Après The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor, l’infatigable Mike Flanagan tente de nous faire peur avec une nouvelle (très librement adaptée) d’Edgar Allan Poe.

Polar Park

Jean-Paul Rouve rendosse le costume de David Rousseau, romancier et enquêteur amateur dans un Jura étrange.