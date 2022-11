La plateforme Sooner ressort judicieusement Planetarium, le troisième long métrage de Rebecca Zlotowski, réalisatrice, tout récemment, des Enfants des autres. Natalie Portman et Lily Rose-Depp y campent les sœurs Barlow, deux médiums américaines débarquées dans le Paris des années 30, où leur spectacle attire du beau monde, et notamment André Korben (Emmanuel Salinger), un producteur de cinéma entrevoyant dans leurs pouvoirs des possibilités insoupçonnées. Comme une parenthèse enchantée, l’Europe s’apprêtant bientôt à basculer dans l’horreur, réalité tragique qui donne son arrière-plan à un film à la mise en scène sinueuse. Une œuvre portée par un souverain élan romanesque, non sans résonner avec le présent. À (re)voir.

De Rebecca Zlotowski. Avec Natalie Portman, Lily-Rose Depp, Emmanuel Salinger. 2016. 1 h 45. Disponible sur Sooner. 7