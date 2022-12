Planches de salut

Avec Le Parfum vert, Nicolas Pariser, le réalisateur d’Alice et le Maire, signe une amusante comédie d’espionnage placée sous le signe de la grande tradition de la bande dessinée franco-belge.

Ancien critique de cinéma passionné de politique, le Français Nicolas Pariser est en train, l’air de rien, de tracer une voie éminemment singulière dans le paysage hexagonal. Trois ans après le succès cent fois mérité d’Alice et le Maire, comédie inquiète où la parole et l’action croisaient le fer sur fond de double crise, intime et démocratique, il revient avec une étonnante fantaisie d’espionnage entre Paris, Bruxelles et Budapest. Dans Le Parfum vert, un acteur de la Comédie-Française est tué par empoisonnement en pleine représentation. Martin (Vincent Lacoste), membre de la troupe et témoin direct de cet assassinat, est injustement soupçonné par la police et bientôt pourchassé par l’organisation secrète qui a commandité le meurtre. Aidé par une dessinatrice de BD, Claire (Sandrine Kiberlain), il va alors chercher à percer les nombreux mystères qui entourent cette affaire en se lançant dans un périple mouvementé à travers l’Europe…

Deux influences majeures ont amené Nicolas Pariser à écrire et réaliser ce film. D’un côté, les albums d’Hergé des années 30, et en particulier Le Sceptre d’Ottokar (1939). De l’autre, les films d’Alfred Hitchcock de la même décennie, à commencer par Une femme disparaît (1938). Rencontré à Cannes en mai dernier, où Le Parfum vert faisait la clôture de la Quinzaine des Réalisateurs, Nicolas Pariser raconte: “Quand Hergé est mort, en 1983, la revue de bande dessinée (À suivre) a sorti un numéro spécial dans lequel plein d’auteurs, comme Tardi ou Forest, ont réalisé des planches pour lui rendre hommage. Un dessinateur qui s’appelle Ceppi y signait une petite histoire qui m’avait beaucoup fasciné quand j’avais 9 ans. Il imaginait qu’on retrouvait un album de Tintin qu’Hergé aurait dessiné dans les années 40 et qui aurait disparu suite au bombardement d’une imprimerie pendant la guerre. Il s’appelait Le Parfum vert, et son titre m’intriguait depuis l’enfance. C’est-à-dire que j’avais quand même envie d’y croire un peu à cet album imaginaire. Et puis je me suis souvenu qu’Hitchcock, dans Les 39 Marches, n’avait pas mis en scène les fameuses marches présentes dans le bouquin dont le film était adapté. Chez lui, les 39 marches étaient le nom d’une sombre société secrète. Je me suis alors dit, voilà, je vais faire Le Parfum vert et ce titre désignera dans mon film une organisation de méchants.”

La revanche d’Anthracite

Mais si l’ombre d’Hergé plane partout dans Le Parfum vert, ce n’est pas l’auteur de bande dessinée franco-belge le plus cité dans le film. Ce privilège revient, et c’est une merveilleuse surprise, à Raymond Macherot, le génial géniteur de Chlorophylle, de Sibylline ou encore de Chaminou. Bédéphile averti, Nicolas Pariser, qui glisse certaines des planches de l’auteur verviétois à l’écran, va même jusqu’à utiliser le nom de code “Anthracite” au cœur de son intrigue, du nom du vilain rat noir de la série Chlorophylle. “Macherot, je le mets facilement au même niveau qu’un Franquin. C’est un auteur que j’adore. Je dois même dire que j’ai autant aimé son œuvre comme enfant ou adolescent que comme adulte. Alors que, par exemple, j’aime beaucoup Tintin aujourd’hui, mais je pense que comme enfant, je me forçais un peu (sourire). Or Macherot reste un auteur très méconnu, en France en tout cas. Bon, Chlorophylle vient d’être réédité, mais pendant une trentaine d’années, c’était quasiment introuvable. Disons que ça me faisait plaisir, dans un film qui nécessairement va être vu au cinéma et à la télévision, de mettre en avant cet auteur et, j’espère, de susciter une curiosité autour de son œuvre. Je n’ai pas l’ambition, bien sûr, de relancer les chiffres de vente et qu’il s’en écoule soudainement autant que des Astérix, mais ça m’intéressait d’utiliser une œuvre de divertissement pour parler d’un auteur que je trouve très injustement oublié ou sous-estimé.”

© National

Et l’ensemble du film d’adopter une logique de narration très proche de l’univers BD d’un Macherot, et en tout cas radicalement en rupture avec le réalisme et la psychologie du tout-venant de la production cinématographique française contemporaine. “J’avais envie de proposer autre chose que ce qui se fait de manière majoritairement écrasante dans le cinéma français aujourd’hui. À savoir des films où on cherche au maximum le naturel dans le jeu et où la logique de narration tente d’être le plus conforme possible à ce qui se passe dans la vie. J’avais envie de quelque chose de plus ludique, de plus stylisé, où le moteur de l’histoire est avant tout une logique de jubilation, de plaisir de spectateur. Et non pas une logique rationnelle, cartésienne. Ça m’intéressait de voir s’il était possible de faire un film très français, très européen, mais en s’autorisant une vraie liberté par rapport au réel.”

Les héritiers

Film par essence européen, donc, Le Parfum vert est aussi une œuvre politique qui choisit de traverser l’Europe pour mieux la penser. “Comme le film traite d’une situation de grande tension internationale à notre époque, il me semblait que la bonne échelle, c’était l’échelle européenne. Le Parfum vert relève avant tout du divertissement bien sûr, ce n’est pas un film à thèse, mais disons que l’un de ses postulats, c’est quand même que l’Europe existe, que ce n’est pas juste une lubie ou une construction administrative impersonnelle. Le film a un côté anti-nationaliste et pro-européen que j’assume. D’une certaine manière, les films d’Hitchcock étaient aussi des films de propagande, et la comédie d’espionnage angoissée a toujours eu tendance à prendre parti pour les démocraties. Il me tenait à cœur de présenter l’Europe comme une vraie entité culturelle et comme un lieu de débat politique possible.”

Quant aux deux protagonistes du film, Juifs ashkénazes plongés dans la tourmente, ils ne cessent de disserter sur Israël et le judaïsme. “Les films d’Hitchcock des années 30-40 sont assez géniaux pour repérer l’angoisse et la montée du fascisme en Europe. Par contre, il n’y a jamais de Juifs chez lui et il ne traite jamais d’antisémitisme. Alors bon, bien sûr Hitchcock était anglais, catholique, et je pense que l’aspect antisémite du nazisme ne devait pas l’empêcher de dormir. Mais j’avais un peu envie de combler ce manque. Chez Hergé, c’est plus problématique, puisque le méchant de L’Étoile mystérieuse, par exemple, est un banquier juif et que cet album est vraiment antisémite. Mais bref, ça m’intéressait en tout cas d’investir le genre de la comédie d’espionnage et de remplacer des héros protestants ou catholiques par un couple de Juifs angoissés de manière quasiment génétique. C’est-à-dire qu’on sent bien que l’effroi de leurs grands-parents les poursuit encore. Il y a d’évidence chez la mère du personnage joué par Sandrine Kiberlain, qui veut toujours savoir où est sa fille, l’héritage de la peur des parents juifs qui craignaient de perdre leurs enfants de manière littérale durant la guerre.”

Le Parfum vert. De Nicolas Pariser. Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste, Rüdiger Vogler. 1 h 40. Sortie: 21/12. 7